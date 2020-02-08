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    Міністр юстиції анонсував велику чистку партій (відео)

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    <span>Денис Малюська зазначив, що в уряді планують ліквідувати партії, що не ведуть політичну діяльність</span> - Міністр юстиції анонсував велику чистку партій (відео)
    Денис Малюська зазначив, що в уряді планують ліквідувати партії, що не ведуть політичну діяльність

    Наразі в Україні зареєстровано 349 політичних партій, серед яких майже 48 - не здійснюють жодної діяльності

    Міністерство юстиції України планує через суд ліквідувати 48 партій, які не ведуть політичною діяльності. Про це заявив журналістам міністр юстиції Денис Малюська.

    За словами міністра, наразі в Україні зареєстровано 349 політичних партій, серед яких майже 48 - не здійснюють жодної діяльності. Він додав, що Мін'юст подав до суду позови про анулювання реєстрації всіх партій, діяльність яких не відповідає вимогам закону.

    «Ми подали позови про анулювання реєстрації одночасно всіх партій, діяльність яких на сьогодні не відповідає вимогам закону. А саме - не висунення політичною партією своїх кандидатів на вибори президента України та народних депутатів України протягом 10 років», - заявив Малюська.

    Зокрема в уряді хочуть ліквідувати Партію ветеранів Афганістану, Соціал-демократичну партію України, «Організацію українських націоналістів», Християнсько-демократичний союз, Партію промисловців та підприємців України, «Жінки України», Партію захисників Вітчизни, Партію козаків України та інші.

    Раніше повідомлялося, що Мін'юст через суд хоче домогтися анулювання реєстрації Республіканської партії України. Партія жодного разу не висувала кандидатів на парламентських і президентських виборах за останні 10 років.

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