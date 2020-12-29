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    Німецький бомбардувальник часів Другої світової війни помітили у небі над Житомирщиною

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    &laquo;Юнкерс Ю-87&raquo; - військовий літак німецької армії часів Другої світової війни - Німецький бомбардувальник часів Другої світової війни помітили у небі над Житомирщиною
    «Юнкерс Ю-87» - військовий літак німецької армії часів Другої світової війни
    Скріншот

    На будівництво літака пішло сім років

    На Житомирщині авіалюбителі сконструювали копію німецького бомбардувальника часів Другої світової війни «Юнкерс Ю-87», якого складно відрізнити від оригіналу. Про це повідомляє ТСН.

    «На конструювання цього літака пішло сім років. Оригінальних креслень ніхто не дав – їх просто немає в природі. Допомогали головний конструктор Саша Очковський, ну і ще Максим Мамчур», - повідомив власник літака Анатолій Семенов.

    Побудований українцями «Юнкерс Ю-87» має військове забарвлення та балканкреузи – хрести, що вирізняли німецьку авіатехніку.

    Відтворити його у такому вигляді вдалося лише завдяки збереженим фотографіям.

    Як зазначає сам власник літака, за час, витрачений на «Юнкерс Ю-87» він із точністю міг побудувати декілька інших літаків, втім все-таки зупинився на цьому.

    Наразі копія відомої німецької авіатехніки вже отримала українську реєстрацію. Найближчим часом Анатолій Семенов планує відвідати зі своїм винаходом декілька світових виставок.

    «Юнкерсом Ю-87» всерйоз зацікавилися кіношники. Він вже взяв участь у зйомках фільму, де його власник грав роль льотчика, що палає. Втім назва кінострічки невідома.

    «Юнкерс Ю-87» - військовий літак німецької армії часів 1940-их років. Його головна перевага – можливість скидати бомби з великої висоти та з максимальною точністю.
    Теги: історія авіація Друга світова війна літак Житомирщина
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