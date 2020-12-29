Німецький бомбардувальник часів Другої світової війни помітили у небі над Житомирщиною
На будівництво літака пішло сім років
На Житомирщині авіалюбителі сконструювали копію німецького бомбардувальника часів Другої світової війни «Юнкерс Ю-87», якого складно відрізнити від оригіналу. Про це повідомляє ТСН.
«На конструювання цього літака пішло сім років. Оригінальних креслень ніхто не дав – їх просто немає в природі. Допомогали головний конструктор Саша Очковський, ну і ще Максим Мамчур», - повідомив власник літака Анатолій Семенов.
Побудований українцями «Юнкерс Ю-87» має військове забарвлення та балканкреузи – хрести, що вирізняли німецьку авіатехніку.
Відтворити його у такому вигляді вдалося лише завдяки збереженим фотографіям.
Як зазначає сам власник літака, за час, витрачений на «Юнкерс Ю-87» він із точністю міг побудувати декілька інших літаків, втім все-таки зупинився на цьому.
Наразі копія відомої німецької авіатехніки вже отримала українську реєстрацію. Найближчим часом Анатолій Семенов планує відвідати зі своїм винаходом декілька світових виставок.
«Юнкерсом Ю-87» всерйоз зацікавилися кіношники. Він вже взяв участь у зйомках фільму, де його власник грав роль льотчика, що палає. Втім назва кінострічки невідома.