Кабмін відсьогодні зобов'язаний попереджати про введення карантину за сім днів

Верховна Рада рекомендує уряду вводити карантинні обмеження за умови оприлюднення такого рішення не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку їх дії

25 листопада набуває чинності постанова Верховної Ради

Кабінет міністрів відсьогодні, 25 листопада, зобов'язаний заздалегідь попереджати про введення карантину, оскільки набирає чинності відповідна постанова, прийнята парламентом.

Документ був оприлюднений 24 листопада у виданні «Голос України».

Мова йде про наступні карантинні обмеження для запобігання поширенню Covid-19, а саме про заборону:

регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним, залізничним транспортом, міським електротранспортом, метрополітеном в міському сполученні;

відвідування навчальних закладів здобувачами освіти;

прийому відвідувачів суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері культури;

прийому відвідувачів у кінотеатрах;

прийому відвідувачів суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе і т.п.);

прийому відвідувачів у торгово-розважальних центрах;

прийому відвідувачів суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері торговельного та побутового обслуговування населення;

залишати місця свого проживання.

Верховної Ради рекомендує уряду вводити на відповідній території більше однієї з цих заборон виключно за умови оприлюднення такого рішення не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку їх дії.

«Не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку дії двох і більше зазначених заходів поінформувати про програми (заходи), які будуть введені для підтримки вразливих груп населення, працівників і суб'єктів господарювання, зокрема з організації перевезень працівників до місця роботи і у зворотному напрямку», ─ зазначено в постанові.

Пропонується не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку дії двох і більше таких заходів вносити до Верховної ради проект закону про державну підтримку та пільги для населення і бізнесу, які будуть відчувати негативні наслідки у зв'язку з посиленням карантину.

Нагадаємо, 17 листопада Рада зобов’язала уряд попереджати про введення карантину за тиждень.

17 листопада Верховна Рада не підтримала скасування карантину вихідного дня.

В Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

23 листопада президент Володимир Зеленський під час наради у своєму офісі заявив, що «карантин вихідного дня» ефективний та допомагає стримувати розповсюдження коронавірусу.

У Кабміні очікують на аналіз впливу минулих вихідних на захворюваність на коронавірусну інфекцію Covid-19 і поки що не обговорюють продовження «карантину вихідного дня».