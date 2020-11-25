Оперативні дані: в Україні виявлено майже 14 тис хворих на коронавірус

За минулу добу одужало 8 420 осіб

За минулу добу 24 листопада в Україні виявили 13 882 нових хворих на коронавірус. Це на 1595 осіб більше, ніж днем раніше (12 287). Захворіли 684 дитини та 615 медпрацівників. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

Через хворобу за добу померли 229 людей, попередньої доби (188) пацієнтів, а одужали – 8 420 осіб (8 298).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 818 осіб;

здійснено тестувань за добу – 75 396 (зокрема методом ПЛР – 45 438, методом ІФА – 29 958).

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 661 858 осіб;

одужало – 307 778 осіб;

летальних випадків – 11 492;

проведено ПЛР-тестувань – 4 324 463.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 255), Запорізькій (1 086), м. Київ (980), Одеській (976) та Київській (961) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 62 620 випадків;

Вінницька область – 15 984 випадки;

Волинська область – 22 516 випадків;

Дніпропетровська область – 31 861 випадок;

Донецька область – 20 868 випадків;

Житомирська область – 27 368 випадків;

Закарпатська область – 22 150 випадків;

Запорізька область – 26 328 випадків;

Івано-Франківська область – 33 409 випадків;

Київська область – 33 262 випадки;

Кіровоградська область – 4 557 випадків;

Луганська область – 5 793 випадки;

Львівська область – 42 874 випадки;

Миколаївська область – 16 229 випадків;

Одеська область – 39 742 випадки;

Полтавська область – 19 679 випадків;

Рівненська область – 28 860 випадків;

Сумська область – 24 811 випадків;

Тернопільська область – 26 329 випадків;

Харківська область – 52 538 випадків;

Херсонська область – 9 141 випадок;

Хмельницька область – 27 114 випадків;

Черкаська область – 19 826 випадків;

Чернівецька область – 32 067 випадків;

Чернігівська область – 15 932 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.

Як повідомлялося, у світі станом на 25 листопада коронавірус зафіксували у 60,1 млн людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до 1,4 млн осіб, а одужали понад 41,5 млн людей.