Місцеві вибори. Стало відомо, на який процент розраховують «слуги народу»



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Партія президента розраховує на місцевих виборах взяти хоча б 20%

Соратниця Зеленського озвучила «завдання мінімум»

Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук повідомила, що партія президента розраховує на місцевих виборах взяти хоча б 20%. Такий середній показник політик озвучила в інтерв’ю «Главкому».

За словами Євгенії Кравчук, у всіх регіонах показник буде різним, але окремо вона зупинилась на Львові, оскільки це місто найпроблемніше для «слуг», тому що там у них був один із найменших показників на президентських і парламентських виборах.

«Львів не будемо брати, бо він від самого початку не був доброзичливим до нас регіоном. Але принаймні по тих регіонах, які були «зеленими» на парламентських та президентських виборах, ми розраховуємо на нижню планку хоча б у 20%. Це програма мінімум. Якщо не вдається виграти обласний центр чи отримати свою більшість в міськраді, розраховуємо отримати своїх секретарів. Якщо ми беремо південь і центр, то там наш рейтинг, що б не кричали опоненти, тримається – є 30% і більше. Думаю, що в Кривому Розі буде не менше 40%», – зазначила політик.

Нагадаємо, що українці втрачають довіру до Зеленського – опитування.

До слова, «Слуги народу» представили своїх кандидатів у мери міст.