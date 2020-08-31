«Слуги» представили своїх кандидатів у мери міст: список



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На з'їзді партії присутній президент Зеленський

Політична партія «Слуга народу» представила кандидатів, яких висуватиме у мери українських міст під час місцевих виборів 25 жовтня.

«Я хотів би запросити ту команду, з якою ми йдемо на місцеві вибори, тих сміливих, відчайдушних людей, які дадуть відчайдушний політичний бій існуючій системі... Вперше в історії України партія влади не висуває жодних діючих мерів в обласних центрах», — сказав голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

Зокрема, на з'їзді представили наступних кандидатів:

Вінниця — Сергій Борзов, нинішній голова Вінницької ОДА;

Дніпро — Сергій Риженко, головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечнікова;

Житомир — Віктор Євдокімов, ректор університету Житомирська політехніка;

Запоріжжя — Віталій Тишечко, перший заступник голови Запорізької ОДА;

Івано-Франківськ — Олександр Богачов, директор будівельної компанії Мельник;

Київ — Ірина Верещук, народна депутатка від Слуги народу;

Кривий Ріг — Дмитро Шевчик, гендиректор Центрального гірничо-збагачувального комбінату;

Кропивницький — Ольга Ковальова-Алокілі, банкір, була радницею голови Кіровоградської ОДА Андрія Балоня;

Луцьк — голова міської організації Слуги народу Роман Бондарук;

Львів — Тарас Кльофа, лікар, депутат Львівської міськради;

Миколаїв — Тетяна Домбровська, активістка і глава ГО Майбутнє Миколаєва;

Одеса — колишній гуморист Олег Філімонов;

Полтава — Сергій Іващенко, підприємець;

Рівне — Віталій Коваль, чинний голова Рівненської ОДА;

Суми — Тетяна Рябуха, народна депутатка від Слуги народу;

Слов’янськ — депутат Слов’янської міськради Ольга Алтунина;

Тернопіль — гуморист Віктор Гевко, актор Ліги сміху і Країни У;

Ужгород — Віктор Щадей, депутат Ужгородської міськради від Батьківщини;

Харків — Олексій Кучер, який зараз очолює Харківську ОДА;

Херсон — Юрій Кирилов, ректор Херсонського державного аграрного університету;

Хмельницький — Інна Ящук, депутатка Хмельницької облради від партії Самопоміч, директорка Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії;

Черкаси — Віталій Ільченко, місцевий підприємець;

Чернівці — Віталій Другановскій, керівник місцевого осередку Слуги народу;

Чернігів — Юрій Тарасовець, депутат Чернігівської міськради.

На з'їзді партії також присутній президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 30 серпня пройшла закрита частина з'їзду партії «Слуга народу». На ній оголосили кандидата на довибори до Верховної ради по 208 округу.

Так, від «Слуги народу» на довиборах до парламенту по 208-му округу буде висуватися Анатолій Гунько.

Напередодні ЦВК оголосила дату початку виборчої кампанії.