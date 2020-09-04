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    Українці втрачають довіру до Зеленського – опитування

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    Володимиру&nbsp;Зеленському вже не довіряють майже половина українців - Українці втрачають довіру до Зеленського – опитування
    Володимиру Зеленському вже не довіряють майже половина українців
    Фото: Уніан

    Найгірше українці оцінюють діяльність міністра внутрішніх справ Арсена Авакова — його роботою незадоволені 70,4%

    Громадяни України найбільше довіряють Збройним силам (65%), церкві та волонтерським організаціям (по 63%). Натомість президенту Володимиру Зеленському довіряють лише 44% опитаних.

    Про це свідчать результати дослідження Центру Разумкова спільно з Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва».

    Також понад половина українців довіряють Державній службі з надзвичайних ситуацій, добровольчим батальйонам (по 53%), прикордонникам (52%) та українським медіа (50%).

    До інших інституцій довіра менша. Так, Верховній Раді не довіряють 75% опитаних, а Кабміну — 72%. У порівнянні з цим у Зеленського недовіра невисока — 49%.

    У межах цього дослідження українців також опитували про діяльність серед керівників правоохоронних органів. Найгірше українці оцінюють діяльність міністра внутрішніх справ Арсена Авакова — його роботою незадоволені 70,4%.

    Опитування проводили серед 2022 респондентів протягом 3-9 липня 2020 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

    До слова, сьогодні Рада може дозволити ЦВК проводити опитування у день виборів.

    Нагадаємо, що «Слуги народу» представили своїх кандидатів у мери міст.

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