«Слугам народу» випишуть няню. Монобільшість запровадить програму електронного контролю депутатів



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Тестова програма буде розроблена для опитування депутатів щодо законопроектів або слідкувати за їх відвідуванням сесій

«Найближчими тижнями ми впровадимо СРМ-систему», – обіцяє заступниця голови фракції

Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук анонсувала запровадження системи електронного контролю депутатів монобільшості, яка посилить дисципліну серед них. В інтерв’ю «Главкому» політик повідомила деталі цього проєкту.

За словами Євгенії Кравчук, ця програма має замінити внутріфракційні чати з їхніми перекличками, нарадами та опитуваннями.

«Дуже сподіваюся, що найближчими тижнями ми все таки впровадимо СРМ-систему. Це така тестова програма для смартфонів, де можна, наприклад, робити попередні опитування депутатів щодо ставлення до тих чи інших законопроєктів. Причому не в чаті, ставлячи плюсики, а перевести на більш сучасний формат. Порядок денний Ради треба формувати заздалегідь – на кілька тижнів наперед. Це дасть можливість виловити якісь проблемні закони і обговорити їх з депутатами. Кожного тижня розглядаються десятки законопроєктів. Можна просто інтуїтивно відчувати ті, які викличуть питання, але це не завжди гарантовано спрацьовує. Тому добре б було, якби були запас часу і можливість депутатам висловити свою думку, якийсь фідбек. До того ж в цій системі буде видно, як голосує депутат, як він ходить на роботу...», – зазначила політик.

Також, Євгенія Кравчук додає, що це посилить дисципліну в парламенті.

«Просто на сайті Ради таку статистику побачити важко. І немає жодного випадку, коли депутат один закон якось не проголосував і ми його одразу виключаємо. Але є якийсь комплекс речей, накопичений за рік величезний масив інформації, який має аналізувати якась розумна машина», – розповідає заступниця «Слуги народу».

Нагадаємо, що 16 січня 2020 року набув чинності закон №404-IX (законопроєкт 2148) щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами на пленарних засіданнях парламенту. За кнопкодавство нардепу загрожує штраф у розмірі 51-85 тис. грн, однак для цього провину парламентарія необхідно буде спочатку довести в суді. За розслідування правопорушення повинне взятися Державне бюро розслідувань, але спочатку генпрокурор має зареєструвати відповідне кримінальне провадження.

У разі визнання депутата винним у «кнопкодавстві» та набрання сили обвинувальним вироком нардеп буде достроково позбавлений мандата (стаття 81 Конституції України).

Президент підписав закон про покарання за кнопкодавство 13 січня.

Також активісти руху Чесно назвали кнопкодавів Верховної Ради ІХ скликання.