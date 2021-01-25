Місцеві вибори: у Конотопі перемагає Семенихін

На посаду мера претендували семеро кандидатів

Зранку 25 січня у Конотопі усі дільниці, окрім однієї, яка уточнює протоколи, вже здали свої документи до ТВК. За підрахунками ТВК перемагає представник «Свободи» Артем Семенихін, який вже заявив про свою перемогу на виборах.

Явка у день голосування, як повідомляв рух «Чесно», склала 30,8 % (18 516). Таку інформацію рух отримав у ТВК міста Конотоп.

Таким чином після перемоги Артема Семенихіна у «Свободи» загалом 19 мерів і ця партія посідає дев’яте місце за кількістю обраних мерів.

«Свободівця» Артема Семенихіна вже обирали мером у 2015 році. Але він не мав підтримки більшості депутатського корпусу і його усували з посади двома третинами голосів. Семенихін поновлювався на посаді після рішення суду. Наразі «Свобода» має в раді 11 з 38 мандатів. Варто зауважити, що «Свобода» посилила свої позиції в раді Конотопа, бо раніше у партії було лише 8 представників із 36.

У ОПЗЖ вісім депутатів, у «Слуг народу» - шість, у «За майбутнє» - п’ятеро і по чотири депутати у «ЄС» і «Батьківщини».

На виборах 25 жовтня 2020 року Семенихін отримав друге місце. Він програв своєму опоненту Олександру Луговому (самовисуванець, набрав 37%). Але той так і не встиг отримати мандат мера міста Конотоп. Пішов з життя через коронавірус. Рада розпочала свою роботу із засідання президії, а вибори мера призначили повторно на 24 січня 2021 року.

Нагадаємо, 17 січня відбулися вибори у трьох містах - Броварах, Борисполі та Новгород-Сіверську. У Борисполі та Новгород-Сіверську вибори, як і в Конотопі, відбувалися через те, що ті, хто переміг восени помер через коронавірус.