Місцеві вибори: у Запоріжжі виявили факт підкупу виборців для зміни адреси голосування



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В Україні 5 вересня стартував виборчий процес місцевих виборів, призначених на 25 жовтня 2020 року

Відкрито кримінальне провадження

У Запоріжжі намагались масово змінити виборчі адреси з метою фальсифікації місцевих виборів. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомляє в четвер відділ комунікації поліції Запорізької області, 9 вересня до Дніпровського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Запорізькій області надійшло повідомлення про факт масового підвезення громадян до Запорізького відділення ведення реєстру виборців із метою зміни виборчої адреси, що може бути підставою для фальсифікацій під час виборів.

На місці поліція встановила, що з 5 вересня в Запорізькому відділенні ведення реєстру виборців свої виборчі адреси змінили понад 400 жителів міста, 76 з яких прибули до цього відділення 9 вересня.

Правоохоронці опитали громадян, ті пояснили, що хочуть змінити виборчі адреси з основного місця проживання в Запоріжжі в інших населених пунктах, розташованих на території Запорізького району. Однак усі опитані називали непереконливі й плутані причини таких дій.

Поліцейські встановили особу координатора виборців, які прибули до Запорізького відділення ведення реєстру виборців із метою проведення реєстрації зміни виборчої адреси. За свідченнями опитаних, ним виявився 29-річний житель Запоріжжя, який пропонував грошову винагороду за зміну виборчої адреси.

За якого кандидата необхідно буде віддати свій голос, учасникам фальсифікації на цей момент не повідомили. Цю інформацію їм мали назвати безпосередньо перед голосуванням.

Слідчий відділ Дніпровського відділу поліції відкрив кримінальне провадження за ч. 1 ст. 158 Кримінального кодексу України (надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців чи фальсифікація виборчих документів, документів референдуму, підсумків голосування або відомостей Державного реєстру виборців). Вирішують питання про повідомлення про підозру і організатору незаконних дій, і громадянам, які надали неправдиві відомості до органу ведення Держреєстру виборців.

Нагадаємо, що ЦВК оголосила дату початку виборчої кампанії