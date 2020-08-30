  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    ЦВК оголосила дату початку виборчої кампанії

    • Розсилка
    Рішення прийняте на виконання вимог Виборчого кодексу України - ЦВК оголосила дату початку виборчої кампанії
    Рішення прийняте на виконання вимог Виборчого кодексу України

    В Україні наступного тижня почнеться виборчий процес

    Центральна виборча комісія на сьогоднішньому засіданні оголосила дату початку виборчого процесу місцевих виборів в Україні. Виборчий процес стартує вже з 5 вересня 2020 року.

    Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

    «30 серпня відбулося чергове засідання Центральної виборчої комісії, під час якого Комісія оголосила з 5 вересня 2020 року початок виборчого процесу місцевих виборів, призначених на 25 жовтня 2020 року», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що рішення прийняте на виконання вимог Виборчого кодексу України. 

    При цьому взято до уваги постанову Верховної Ради від 15 липня «Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році», постанови ЦВК від 8 серпня № 160 «Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року», № 161 «Про неможливість проведення перших виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад Донецької і Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року» та від 14 серпня № 176 «Про призначення перших виборів депутатів районних рад на 25 жовтня 2020 року».

    Окрім того, Комісія внесла зміни до своєї постанови від 8 серпня «Про Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року».

    ЦВК вибори Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ