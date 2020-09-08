Місцеві вибори, які заплановані на 25 жовтня хочуть скасувати через суд



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Суд вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі

Позов надійшов від громадської організації «Всеукраїнське об’єднання сільських голів, депутатів сільрад і селян «Порятунок села»

До Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов проти Центральної виборчої комісії з вимогою скасувати постанову від 8 серпня про місцеві вибори 25 жовтня 2020 року. Про це повідомляє пресслужба суду.

Суд просять скасувати постанову ЦВК №160 від 8 серпня 2020 року «Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року».

На думку позивача, оскаржувана постанова прийнята з порушенням положень Виборчого кодексу України.

Наразі судом вирішується питання відкриття провадження в адміністративній справі.

Нагадаємо, що 15 липня Верховна Рада 326 голосами ухвалила постанову № 3809, якою призначила місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.



«Главком» повідомляв, що 8 серпня відбулося засідання Центральної виборчої комісії, під час якого ЦВК призначила на 25 жовтня вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів у всіх 24 областях України.

Також 14 серпня Центральна виборча комісія призначила на неділю, 25 жовтня 2020 року, перші вибори депутатів 119 районних рад.

Водночас ЦВК дійшла висновку про неможливість проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад прифронтових Донецької та Луганської області.

До слова, ЦВК розробила «коронавірусні» рекомендації для місцевих виборів та ЦВК спростила процедуру зміни місця голосування.

Раніше у ЦВК розповіли про «унікально складну» підготовку до місцевих виборів.