Місцеві вибори: які масштаби підкупу з боку кандидатів в облцентри



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Координатор Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська

Зараз вже є підкуп у вигляді різних продуктів харчування, – зазначає Айвазовська

Масштаб підкупу під час виборчої кампанії на місцевих виборах буде залежати від реакції з боку правоохоронців. Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомила координатор Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

За її словами, виборці звикли отримувати «подарунки». При цьому на місцевих виборах такий підкуп працює більш системно, ніж на національних.

«На місцеві вибори йдуть бізнесмени, у когось є плитковий завод, у когось- цукровий, у кого-то пекарня і так далі. Одні кандидати хочуть цим «поділитися» з виборцем. А інші, розуміючи, що гречка програє грошам, можуть вдатися до підкупу у грошовій формі. Це буде, але масштаб залежить від того, як поліція буде діяти на перших етапах», – сказала Айвазовська.

Експерт додала, що на місцевих виборах вже спостерігається з боку кандидатів роздача цукру, цукрової вати, круасанів і шампанського, а також продуктових наборів. При цьому зараз розширили список того, що може вважатися підкупом.

«На цих виборах дещо по-іншому підкуп ідентифікується і досліджується, ніж раніше. Підкупом ми можемо називати практично все, що буде передаватися у вигляді матеріальних благ, при використанні назви партії, імені кандидата, його зображення, логотипу», – зазначила Айвазовська.

Нагадаємо, 22 серпня у «Слузі народу» назвали підставу для скасування місцевих виборів.

«Главком» повідомляв, що 8 серпня відбулося засідання Центральної виборчої комісії, під час якого ЦВК призначила на 25 жовтня вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів у всіх 24 областях України.

Також 14 серпня Центральна виборча комісія призначила на неділю, 25 жовтня 2020 року, перші вибори депутатів 119 районних рад.

Водночас ЦВК дійшла висновку про неможливість проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад прифронтових Донецької та Луганської області.

До слова, ЦВК розробила «коронавірусні» рекомендації для місцевих виборів та ЦВК спростила процедуру зміни місця голосування.

Раніше у ЦВК розповіли про «унікально складну» підготовку до місцевих виборів.