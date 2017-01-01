Місцеві вибори в Україні: середня явка виборців склала 52-56%

24 грудня в Україні проходили вибори в 51 об’єднаній територіальній громаді

24 грудня в Україні проходили вибори в 51 об’єднаній територіальній громаді

До складу 51 ОТГ увійшли 256 місцевих рад

Громадянська мережа «Опора» повідомляє, що середня явка виборців на Полтавщині становить 52,9%, на двох об’єднаних територіальних громадах Черкащини – 55,8%, чотирьох громадах Чернівецької області – 52,5%, а у двох громадах Запорізької – 55,5%.

Про це йдеться на сайті організації.

На Волині, тим часом, за спостереженнями «Опори», зафіксували масові скарги на роботу одного з ДВК у селі Затурці: спроби голосування без паспортів, тиск на виборців, порушення процедури видачі бюлетенів та перешкоджання написанню скарги.

В Україні відбуваються вибори у 51 об’єднаній територіальній громаді (ОТГ) на 391 дільниці в 17 областях.

Вибори проходять в одній ОТГ у Вінницькій, Волинській, Рівненській та Сумській областях; у двох ОТГ – в Запорізькій, Львівській, Одеській, Херсонській та Черкаській областях; у трьох ОТГ – в Дніпропетровській, Івано-Франківській, Київській областях; у чотирьох ОТГ – в Чернівецькій і Чернігівській областях; у шести ОТГ – в Хмельницькій області; у семи ОТГ – в Миколаївській і Полтавській областях.

До складу 51 ОТГ увійшли 256 місцевих рад – сім міських, 19 селищних та 230 сільських. За попередніми підрахунками, участь у виборах зможуть взяти понад 356 тисяч громадян.

Станом на грудень 2017 року в Україні сформовано 692 об’єднані територіальні громади.

До слова, явка на виборах у Запорізькій області склала 55%.

Нагадаємо, у Таїровській об'єднаній територіальній громаді Одеської області чотири із шести виборчих дільниць відкрилися з запізненням, причому на ДВК №510682 невдовзі після початку голосування сталася сутичка.

На деяких виборчих дільницях у Таїровській ОТГ спостерігачі зафіксували випадки відсутності ряду прізвищ виборців у списках для голосування.

В Україні в неділю, 24 грудня, проходили вибори в 51 об’єднаній територіальній громаді. Вибори торкнуться 17 областей України.