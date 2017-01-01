Місцеві вибори: На Полтавщині кабінки для голосування заливало водою (фото)

Комісія підставила відра, але проблеми з технічним забезпеченням приміщення залишались

На дільниці в Машівці на Полтавщині під час виборів до ОТГ до кабінок для голосування зі стелі текла вода. Про це повідомляють спостерігачі Громадянської мережі Опора. У Машівській громаді дільниця знаходилася на першому поверсі будинку культури. На цій дільниці на голови виборцям у кабінках зі стелі текла вода. Усього в приміщенні чотири



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Комісія підставила відра, але проблеми з технічним забезпеченням приміщення залишались

На дільниці в Машівці на Полтавщині під час виборів до ОТГ до кабінок для голосування зі стелі текла вода.

Про це повідомляють спостерігачі Громадянської мережі Опора.

У Машівській громаді дільниця знаходилася на першому поверсі будинку культури.

На цій дільниці на голови виборцям у кабінках зі стелі текла вода. Усього в приміщенні чотири кабінки, три з яких заливало.

Комісія підставила відра, але проблеми з технічним забезпеченням приміщення залишались.

Станом на грудень 2017 року в Україні сформовано 692 об’єднані територіальні громади.

До слова, явка на виборах у Запорізькій області склала 55%.

Нагадаємо, у Таїровській об'єднаній територіальній громаді Одеської області чотири із шести виборчих дільниць відкрилися з запізненням, причому на ДВК №510682 невдовзі після початку голосування сталася сутичка.

На деяких виборчих дільницях у Таїровській ОТГ спостерігачі зафіксували випадки відсутності ряду прізвищ виборців у списках для голосування.

В Україні в неділю, 24 грудня, проходили вибори в 51 об’єднаній територіальній громаді. Вибори торкнуться 17 областей України.