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    Місцеві вибори: На Полтавщині кабінки для голосування заливало водою (фото)

    Комісія підставила відра, але проблеми з технічним забезпеченням приміщення залишались
    На дільниці в Машівці на Полтавщині під час виборів до ОТГ до кабінок для голосування зі стелі текла вода. Про це повідомляють спостерігачі Громадянської мережі Опора. У Машівській громаді дільниця знаходилася на першому поверсі будинку культури. На цій дільниці на голови виборцям у кабінках зі стелі текла вода. Усього в приміщенні чотири
    • Сьогодні, 06:45
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    Комісія підставила відра, але проблеми з технічним забезпеченням приміщення залишались

    На дільниці в Машівці на Полтавщині під час виборів до ОТГ до кабінок для голосування зі стелі текла вода.

    Про це повідомляють спостерігачі Громадянської мережі Опора.

    У Машівській громаді дільниця знаходилася на першому поверсі будинку культури.

    На цій дільниці на голови виборцям у кабінках зі стелі текла вода. Усього в приміщенні чотири кабінки, три з яких заливало.

    Комісія підставила відра, але проблеми з технічним забезпеченням приміщення залишались. 

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    Місцеві вибори: На Полтавщині кабінки для голосування заливало водою (фото)
    Місцеві вибори: На Полтавщині кабінки для голосування заливало водою (фото)
    Місцеві вибори: На Полтавщині кабінки для голосування заливало водою (фото)

    Станом на грудень 2017 року в Україні сформовано 692 об’єднані територіальні громади.

    До слова, явка на виборах у Запорізькій області склала 55%.

    Нагадаємо, у Таїровській об'єднаній територіальній громаді Одеської області чотири із шести виборчих дільниць відкрилися з запізненням, причому на ДВК №510682 невдовзі після початку голосування сталася сутичка.

    На деяких виборчих дільницях у Таїровській ОТГ спостерігачі зафіксували випадки відсутності ряду прізвищ виборців у списках для голосування.

    В Україні в неділю, 24 грудня, проходили вибори в 51 об’єднаній територіальній громаді. Вибори торкнуться 17 областей України.

    вибори вода Полтавщина
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