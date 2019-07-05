Місія ОБСЄ не може підтвердити розведення військ біля Станиці Луганської



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Командувача штабу операції Об’єднаних сил генерал-майор Богдан Бондар зазначив, що українські військові, зі свого боку, почали розбирати фортифікаці

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ не може провести верифікацію розведення сил біля Станиці Луганської. Про це в ефірі Громадського заявив заступник командувача штабу операції Об’єднаних сил генерал-майор Богдан Бондар, повідомляє УНН.

«СММ ОБСЄ не може провести верифікацію і сказати сторонам, що розведення сил і засобів у Станиці Луганській відбулося повною мірою, як воно визначено рамковими угодами», — сказав Бондар.

Він також зауважив, що українські військові мають інформацію, що бойовики відійшли з позицій.

«Та є певні застереження, наприклад, нерозібрані фортифікаційні споруди, які протягом десяти хвилин чи півгодини чи годину можна зайняти і відповідно, знову продовжити обстріли», — пояснив генерал-майор.

Водночас, за його словами, українські військові, зі свого боку, почали розбирати фортифікації.

«Ми показали добру волю. І в тому числі, вчора, коли там був представник, заступник глави місії Марк Етерінгтон. Він бачив особисто, що ми продовжуємо розбирати ці фортифікаційні споруди», — заявив Бондар.

Нагадаємо, 26 червня у штабі операції Об’єднаних сил повідомили про завершення першого етапу відведення сил з боку українських військових. Влада Станиці Луганської підтвердила, що бойовики також відвели свої сили, для чого з блокпостів так званої «ЛНР» прибрали найманців і «козаків», і замінили їх на кадрових військових РФ.

27 червня спостерігачі ОБСЄ підтвердили розведення підрозділів ЗСУ та бойовиків біля Станиці Луганської. У штабі ж розповіли про подальші дії в разі успішного розведення сил біля Станиці Луганської.

Згідно з домовленостями, розведення сил можливе лише тоді, коли у зоні бойових дій упродовж тижня немає обстрілів. Українські військові та бойовики мають відійти від лінії зіткнення одночасно на відстань до одного кілометра. Це потрібно, аби на передовій припинилися обстріли і почалися ремонтні роботи, зокрема відновлення мосту в Станиці Луганській.