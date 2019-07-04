На Донеччині попрощалися із загиблим внаслідок обстрілу санітарного автомобіля бійцем (фото)
Майборода, 1971 року народження, родом із Билбасівки, де його і поховали
У Сергія Майбороди залишилися дружина, двоє дітей та онуки
На Донеччині попрощалися із загиблим під час обстрілу бойовиками 1 липня санітарного автомобіля воїном 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергієм Майбородою.
Прощання з Майбородою відбулося 4 липня у селищі міського типу Билбасівка Слов’янського району.
На прощання із загиблим морським піхотинцем прибули жителі Слов'янська і району, бойові побратими, учасники бойових дій.
У Майбороди залишилися дружина, двоє дітей та онуки.
Зазначається, що Майборода, 1971 року народження, родом із Билбасівки, де його і поховали.
Нагадаємо, 1 липня близько 10:50, під час виконання військовими медиками ООС завдань з евакуації пораненого, російськими окупантами було обстріляно санітарний автомобіль.
В результаті прямого попадання протитанкової керованої ракети бойовиків один військовослужбовець загинув на місці, ще двоє військовослужбовців ООС отримали поранення.
Пізніше стало відомо, що поранений військовий медик померла.
У 36-й окремій бригаді морської піхоти повідомили, що внаслідок обстрілу бойовиками санітарного автомобіля ЗСУ під Водяним на Донбасі загинули старший матрос Сергій Майборода та сержант Ірина Шевченко.
Джерело: Цензор.НЕТ