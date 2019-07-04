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    На Донеччині попрощалися із загиблим внаслідок обстрілу санітарного автомобіля бійцем (фото)

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    <p>Майборода, 1971 року народження, родом із Билбасівки, де його і поховали</p> - На Донеччині попрощалися із загиблим внаслідок обстрілу санітарного автомобіля бійцем (фото)

    Майборода, 1971 року народження, родом із Билбасівки, де його і поховали

    У Сергія Майбороди залишилися дружина, двоє дітей та онуки

    На Донеччині попрощалися із загиблим під час обстрілу бойовиками 1 липня санітарного автомобіля воїном 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергієм Майбородою.

    Прощання з Майбородою відбулося 4 липня у селищі міського типу Билбасівка Слов’янського району.

    На прощання із загиблим морським піхотинцем прибули жителі Слов'янська і району, бойові побратими, учасники бойових дій.

    У Майбороди залишилися дружина, двоє дітей та онуки.

    Зазначається, що Майборода, 1971 року народження, родом із Билбасівки, де його і поховали.

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    На Донеччині попрощалися із загиблим внаслідок обстрілу санітарного автомобіля бійцем (фото)
    На Донеччині попрощалися із загиблим внаслідок обстрілу санітарного автомобіля бійцем (фото)
    На Донеччині попрощалися із загиблим внаслідок обстрілу санітарного автомобіля бійцем (фото)
    На Донеччині попрощалися із загиблим внаслідок обстрілу санітарного автомобіля бійцем (фото)
    На Донеччині попрощалися із загиблим внаслідок обстрілу санітарного автомобіля бійцем (фото)
    На Донеччині попрощалися із загиблим внаслідок обстрілу санітарного автомобіля бійцем (фото)

    Нагадаємо, 1 липня близько 10:50, під час виконання військовими медиками ООС завдань з евакуації пораненого, російськими окупантами було обстріляно санітарний автомобіль.

    В результаті прямого попадання протитанкової керованої ракети бойовиків один військовослужбовець загинув на місці, ще двоє військовослужбовців ООС отримали поранення.

    Пізніше стало відомо, що поранений військовий медик померла.

    У 36-й окремій бригаді морської піхоти повідомили, що внаслідок обстрілу бойовиками санітарного автомобіля ЗСУ під Водяним на Донбасі загинули старший матрос Сергій Майборода та сержант Ірина Шевченко.

    Джерело: Цензор.НЕТ

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