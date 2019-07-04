Російські військові встановлюють на Донбасі осколкові загороджувальні міни ОЗМ-72, - розвідка



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За даними розвідки Міноборони, встановлення таких пристроїв пов’язано з підвищеною небезпекою і потребує високого рівня підготовки, тому до мінування залучаються виключно кадрові військовослужбовці ЗС РФ

Командування російсько-окупаційних військ нарощує щільність мінно-вибухових загороджень перед бойовими позиціями та у місцях розташування підрозділів з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів збройних сил Російської Федерації, у тому числі у тилових районах. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ).

«При цьому інтенсивно проводяться інженерні роботи з дообладнання вогневих точок, а на окремих ділянках мінування встановлюються осколкові загороджувальні міни ОЗМ-72 у комплекті з неконтактним вибуховим пристроєм сейсмічної дії НВУ-П «Охота», - йдеться у повідомленні військової розвідки.

ГУР підкреслює, що у зв’язку з тим, що встановлення зазначених пристроїв пов’язано з підвищеною небезпекою і потребує високого рівня підготовки особового складу, до мінування залучаються виключно кадрові військовослужбовці ЗС РФ.

Як повідомлялось, бойовики почали обладнувати позиції артилерії та протиповітряної оборони у населених пунктах. Такі дії терористів ОРДЛО суттєво посилюють небезпеку для місцевого населення та об’єктів цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, на початку червня в одній з частин противника було обстріляно розташування власного передового підрозділу, внаслідок чого загинув російський військовослужбовець.

Розвідка також повідомляла, що випускників військових вузів РФ направлятимуть на Донбас для набуття бойового досвіду.

Зазначимо, що українські правоохоронці посилили патрулі після розведення армійських сил у Станиці Луганській. За словами заступника міністра внутрішніх справ Вадима Трояна під час робочої поїздки в Станицю Луганську, незважаючи на домовленості про розведення сил у Станиці Луганській, всі правоохоронці системи МВС продовжують нести службу в цьому місті і стежити за порядком. Крім того, посилено окремі підрозділи.

«Я наголошую, що Станиця Луганська - це українське місто. Незважаючи на відведення військових, поліція, прикордонники, нацгвардійці та фахівці ДСНС несуть службу в посиленому варіанті. Ми посилили поліцейські патрулі додатковими 56 поліцейськими, а також прикордонні наряди на КПВВ», - зазначив Троян, додавши, що в Станиці Луганській продовжують працювати сапери ДСНС.