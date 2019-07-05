Доба на Донбасі: один військовий загинув, шестеро поранені



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За даними розвідки 4 липня двох окупантів знищено та одного поранено

У зоні бойових дій на Донбасі 4 липня один військовий загинув, троє дістали поранення, ще троє бойове травмування.

Про це повідомили у штабі операції Об'єднаних сил.

З них 11 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометі різних систем, озброєння БМП, зенітних установок, великокаліберних кулеметів, снайперських гвинтівок та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 16 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

два рази поблизу Опитного – з мінометів калібру 82 мм, підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

тричі поряд Лебединського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

два рази неподалік Березового – з автоматичних гранатометів, зенітних установок та стрілецької зброї;

околиці Пісків - з міномету калібру 82 мм та протитанкового гранатомету;

в районі населеного пункту Авдіївка – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

тричі поблизу Водяного - з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

два рази околиці Мар'їнки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поряд Красногорівки – з великокаліберного кулемету;

неподалік Широкиного – з протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету

поблизу Новогородського – з міномету калібру 120;

двічі поряд Кримського – з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм;

два рази околиці Новотошківського – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та протитанкових гранатометів;

тричі поблизу Луганського – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Попасна - з мінометів калібру 120 та 82 мм;

околиці Південного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

два рази поряд Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів;

неподалік Хутора Вільного – зі снайперської гвинтівка;

поблизу Золотого -4 – з міномету калібру 82 мм та гранатометів різних систем.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 14 разів:

В результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець загинув, три - отримали поранення та ще троє – бойове травмування.

На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 4 липня двох окупантів знищено та одного поранено.

Від початку поточної доби ворог 6 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.