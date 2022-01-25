«Мисліть критично, логічно й позитивно»: Зеленський записав нове відеозвернення

Президент записав відеозвернення на тлі повідомлень про загрозу вторгнення російської армії на територію України

Президент України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення до українців на толі повідомлень про загрозу вторгнення російської армії на територію України. Відео опубліковано на офіційній сторінці глави держави в Facebook.

Так, Зеленський закликав українців не вірити фейкам в інтернеті.

«Мисліть критично, логічно й позитивно. І хоч які б новини за весь цей день ви прочитали, побачили й почули, завершуйте його, знаючи головне: у режимі 24/7 ми робимо й зробимо все, щоб вам було мирно, тепло, ситно. І щоб усі ви були здоровими!», – зазначив глава держави.

Він також додав, що ситуація на сході «досить спокійна».

«За минулу добу ситуація на сході України – досить спокійна. Так, є обстріли, є порушення режиму припинення вогню і війська біля наших кордонів не зникли. Але найголовніше – у нас нуль поранених. І нуль вбитих», – заявив Зеленський.

Президент додав, що не всім новинам в інтернеті варто довіряти – деякі з них, за його словами, є чутками й фейками, а деякі нібито можуть «підштовхувати до невірних висновків та змушувати відчувати тривогу». Він закликав «вірити Україні і не боятися інтернету».

Глава держави також зазначив, що 26 січня відбудеться зустріч радників «нормандського формату», і влада працює для того, щоб якомога швидше відбулась зустріч чотирьох президентів задля майбутнього настання миру в Україні.

«Рожевих окулярів немає. Дитячих ілюзій немає. Але є надія, спокій, витримка і робота 24 на 7. А отже буде результат. А отже буде і мир», – сказав він.

Також Зеленський назвав евакуацію дипломатів «тонкощами дипломатичної гри».

Варто зазначити, що сьогодні бойовики поранили на Донбасі двох військових.