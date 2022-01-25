Зеленський назвав евакуацію дипломатів «тонкощами дипломатичної гри»

Володимир Зеленський: те, що деякі країни вивозять частину своїх дипломатів – ще зовсім не означає неминучу ескалацію

Президент підкреслив, що Україна працює з партнерами для деескалації ситуації

Президент України Володимир Зеленський заявив, що деякі країни евакуюють своїх дипломатів з України, але це не означає неминучу ескалацію і є тонкощами складної дипломатичної гри. Про це він сказав у відеозверненні.

При цьому Зеленський підкреслив, що Україна працює з партнерами для деескалації ситуації.

«Посольства країн ЄС та багато інших залишають усіх своїх працівників в Україні. А те, що деякі країни вивозять частину своїх дипломатів – ще зовсім не означає неминучу ескалацію і є тонкощами складної дипломатичної гри. Разом з партнерами ми працюємо спільно і діємо єдиною командою», – заявив глава держави.

Кілька годин тому ЗМІ повідомили, що Канада наказала членам родин дипломатів покинути Україну. Згодом цю інформацію підтвердило МЗС Канади.

Відповідне рішення з'явилося після того, як США, Велика Британія, Німеччина і Австралія оголосили про аналогічні кроки на тлі побоювання, що російський президент Володимир Путін може незабаром віддати наказ здійснити вторгнення в Україну.

Як відомо, станом на 25 січня лише чотири держави повідомили МЗС України про наміри здійснити евакуацію членів родин і частини співробітників або дозволити їм добровільно залишити українську територію.

Сьогодні стало відомо, що Канада закликає своїх громадян виїхати з України. Водночас про евакуацію працівників посольства тоді не йшлося. Також відомо, що Канада розглядає можливість передачі Україні озброєння.

Напередодні Норвегія закликала громадян відмовитись від поїздок в Україну.

Разом з тим низка країн ЄС не мають наміру наслідувати приклад США і Британії та евакуйовувати співробітників своїх посольств у Києві.

Вдень 24 січня стало відомо, що Австралія евакуює з України дипломатів та радить решті своїх громадян виїжджати.

Раніше повідомлялося, що Британія почала евакуацію дипломатів з України.

Також раніше з’явилася інформація про рішення Державного Департаменту США розпочати вивезення з України родин американських дипломатів.

МЗС України вважає передчасним рішення США вивозити родини дипломатів. Рішення Держдепу не означає від’їзд усіх співробітників посольства – дипустанова продовжує роботу, а співробітники можуть виїхати, якщо виявлять бажання.