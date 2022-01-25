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    Події в Україні

    Бойовики поранили на Донбасі двох військових

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    Українські військові відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити обстріли - Бойовики поранили на Донбасі двох військових
    Українські військові відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити обстріли
    архівне фото Міноборони

    Стан здоров'я одного військовослужбовця задовільний, іншого – важкий

    У вівторок, 25 січня, збройні формування РФ п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів двоє військових отримали поранення. Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

    Зазначається, що один з ворожих обстрілів був зафіксований у бік Авдіївки. Окупанти відкривали вогонь з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів.

    Недалеко від Мар'їнки російські найманці обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

    Поблизу Широкого окупаційні війська здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Поблизу населеного пункту Харчовик бойовики задіяли безпілотник, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

    «У результаті дій ворога двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. Воїни знаходяться в лікувальних закладах. Стан здоров'я одного військовослужбовця задовільний, іншого – важкий», – йдеться в повідомленні.

    У штабі додали, що українські військові відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити обстріли.

    Зазначимо, сьогодні до Міжнародного аеропорту «Бориспіль» прибула нова партія технічної допомоги від США для Збройних сил України.

    Також повідомлялося, що військові розпочали навчання з новою британською зброєю (фото).

    Теги: бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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    Бойовики поранили на Донбасі двох військових