Бойовики поранили на Донбасі двох військових

Українські військові відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити обстріли

Стан здоров'я одного військовослужбовця задовільний, іншого – важкий

У вівторок, 25 січня, збройні формування РФ п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів двоє військових отримали поранення. Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що один з ворожих обстрілів був зафіксований у бік Авдіївки. Окупанти відкривали вогонь з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів.

Недалеко від Мар'їнки російські найманці обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Поблизу Широкого окупаційні війська здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Харчовик бойовики задіяли безпілотник, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

«У результаті дій ворога двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. Воїни знаходяться в лікувальних закладах. Стан здоров'я одного військовослужбовця задовільний, іншого – важкий», – йдеться в повідомленні.

У штабі додали, що українські військові відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити обстріли.

Зазначимо, сьогодні до Міжнародного аеропорту «Бориспіль» прибула нова партія технічної допомоги від США для Збройних сил України.

Також повідомлялося, що військові розпочали навчання з новою британською зброєю (фото).