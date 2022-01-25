Банкова незадоволена тим, що Кличко організовує оборону Києва?

Зеленський та його оточення мають підтримувати всі ініціативи, спрямовані на захист країни

Реакція влади на дії мерів українських міст, м'яко кажучи, дивна

Дуже здивований виступом секретаря РНБО за результатами засідання. Шановний Олексій Данилов сказав, що мерам українських міст варто зберігати спокій: «Пан Кличко сьогодні планує 28 числа збирати мерів, щоб вирішити, як саме вони захищатимуть країну. У нас для цього є наші Збройні сили, які можуть дати відсіч у разі потреби». До того 28 грудня міністр оборони Резніков, також член РНБО, вже робив зауваження Кличко, що займаючись питаннями тероборони у столиці він ніби займається «політичним піаром».

По-перше, хочу проінформувати шановних членів РНБО, що їм варто прочитати закон України Про основи національного спротиву від 16 липня 2021 року, зокрема пункт 3 статті 14 закону про Нацспротив:

«Сільський, селищний, міський голова:

сприяє підготовці територіальної громади та відповідної території до національного спротиву; взаємодіє з питань територіальної оборони з органами державної влади, органами управління, сили і засоби яких залучаються до виконання завдань територіальної оборони у відповідній адміністративно-територіальній одиниці; сприяє створенню добровольчих формувань територіальних громад; сприяє реалізації заходів національного спротиву».

Тобто збори Асоціації мерів щодо територіальної оборони це не бажання мерів – а обов'язок.

А голова Київської держадміністрації Кличко, згідно з пунктом 4 загальних положень закон про Нацспротив, є керівником зони територіальної оборони. І тому він не тільки сприяє, а взагалі – відповідає за організацію тероборони у столиці.

По-друге, а хіба забезпечив президент ТРО базами, технікою, пальним, зв'язком, боєприпасами, формою, бронежилетами, безпілотниками, системами управління? Ні.

Хіба може бути цей проект бути реалізований без сприяння місцевої влади? Ні.

Володимир Зеленський дуже багато часу приділяв висміюванню Кличка у номерах Кварталу.

Але зараз Зеленський виглядає набагато більш недолугим за Кличка, бо замість виконання своїх прямих обов'язків – тобто забезпечення ЗСУ та ТРО ЗСУ, замість згуртування держави, місцевої влади, Зеленський використовує РНБО щоб навіть у такий час робити абсолютно недоречні зауваження керівнику тероборони столиці України, та віподвідальним за сприяння ТРО мерам.

На жаль, це не смішно, а ганебно.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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