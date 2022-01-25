Макрон проведе телефонні переговори з Путіним та Зеленським

У Франції анонсували телефонні переговори президента Макрона з Путіним та Зеленським

Телефонні переговори відбудуться найближчими днями

Президент Франції Еммануель Макрон проведе телефонні переговори з російським колегою Володимиром Путіним та українським лідером Володимиром Зеленським. Про це повідомляє агентство AFP із посиланням на джерело в Єлисейському палаці.

Уточнюється, що телефонні переговори відбудуться найближчими днями.

Макрон планує запропонувати президентові Росії Володимиру Путіну свій варіант деескалації ситуації в Україні.

«Президент запропонує шлях до деескалації російському колегі під час телефонної розмови, яка відбудеться найближчими днями», – сказав він.

Крім того, французький лідер заявив, що Євросоюз має повноправно брати участь у підготовці відповіді на пропозиції щодо гарантій безпеки, надіслані Росією західним партнерам у грудні.

Раніше з’явилася інформація про рішення Державного Департаменту США розпочати вивезення з України родин американських дипломатів.

МЗС України вважає передчасним рішення США вивозити родини дипломатів. Рішення Держдепу не означає від’їзд усіх співробітників посольства – дипустанова продовжує роботу, а співробітники можуть виїхати, якщо виявлять бажання.

Як стало відомо, США підготували 18 сценаріїв дій на випадок «російського вторгнення» в Україну, заявила заступник американського держсекретаря Вікторія Нуланд.

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