Макрон проведе телефонні переговори з Путіним та Зеленським
Телефонні переговори відбудуться найближчими днями
Президент Франції Еммануель Макрон проведе телефонні переговори з російським колегою Володимиром Путіним та українським лідером Володимиром Зеленським. Про це повідомляє агентство AFP із посиланням на джерело в Єлисейському палаці.
Уточнюється, що телефонні переговори відбудуться найближчими днями.
Макрон планує запропонувати президентові Росії Володимиру Путіну свій варіант деескалації ситуації в Україні.
«Президент запропонує шлях до деескалації російському колегі під час телефонної розмови, яка відбудеться найближчими днями», – сказав він.
Крім того, французький лідер заявив, що Євросоюз має повноправно брати участь у підготовці відповіді на пропозиції щодо гарантій безпеки, надіслані Росією західним партнерам у грудні.
Раніше з’явилася інформація про рішення Державного Департаменту США розпочати вивезення з України родин американських дипломатів.
МЗС України вважає передчасним рішення США вивозити родини дипломатів. Рішення Держдепу не означає від’їзд усіх співробітників посольства – дипустанова продовжує роботу, а співробітники можуть виїхати, якщо виявлять бажання.
Як стало відомо, США підготували 18 сценаріїв дій на випадок «російського вторгнення» в Україну, заявила заступник американського держсекретаря Вікторія Нуланд.
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