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    Макрон проведе телефонні переговори з Путіним та Зеленським

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    У Франції анонсували телефонні переговори президента Макрона з Путіним та Зеленським - Макрон проведе телефонні переговори з Путіним та Зеленським
    У Франції анонсували телефонні переговори президента Макрона з Путіним та Зеленським
    фото з відкритих джерел

    Телефонні переговори відбудуться найближчими днями

    Президент Франції Еммануель Макрон проведе телефонні переговори з російським колегою Володимиром Путіним та українським лідером Володимиром Зеленським. Про це повідомляє агентство AFP із посиланням на джерело в Єлисейському палаці.

    Уточнюється, що телефонні переговори відбудуться найближчими днями.

    Макрон планує запропонувати президентові Росії Володимиру Путіну свій варіант деескалації ситуації в Україні.

    «Президент запропонує шлях до деескалації російському колегі під час телефонної розмови, яка відбудеться найближчими днями», – сказав він.

    Крім того, французький лідер заявив, що Євросоюз має повноправно брати участь у підготовці відповіді на пропозиції щодо гарантій безпеки, надіслані Росією західним партнерам у грудні.

    Раніше з’явилася інформація про рішення Державного Департаменту США розпочати вивезення з України родин американських дипломатів.

    МЗС України вважає передчасним рішення США вивозити родини дипломатів. Рішення Держдепу не означає від’їзд усіх співробітників посольства – дипустанова продовжує роботу, а співробітники можуть виїхати, якщо виявлять бажання.

    Як стало відомо, США підготували 18 сценаріїв дій на випадок «російського вторгнення» в Україну, заявила заступник американського держсекретаря Вікторія Нуланд.

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    Теги: Путін посольство Володимир Зеленський Еммануель Макрон
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    Макрон проведе телефонні переговори з Путіним та Зеленським