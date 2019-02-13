Порошенко приєднався до створення рукописної Біблії
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Розсилка
Президент Порошенко провів зустріч з главами та представниками церков-учасниць Українського біблійного товариства
Планується, що загалом у переписуванні Біблії візьмуть участь близько 30 тисяч християн з усієї країни
Президент Петро Порошенко під час зустрічі з главами та представниками церков-учасниць Українського біблійного товариства записав рядки у рукописну Біблію, до створення якої вже долучилися тисячі громадян з усієї України.
Про це повідомляється на сторінці глави держави у соцмережі Facebook.
«Вітаю і дякую ініціативі, до якої я сьогодні мав велику честь долучитися. Бо це також приверне увагу, і можливо хтось, побачивши сьогоднішню подію, знайде свою дорогу до Бога», - підкреслив Порошенко.
Зазначається, що рукописна Біблія була внесена в Національний реєстр рекордів України і номінована на світовий рекорд – планується, що загалом у переписуванні візьмуть участь близько 30 тисяч християн з усієї країни.
Нагадаємо, у МОН заявили, що у 2019 році будуть друкувати нові підручники з історії України, до яких внесуть історичну подію – отримання Томосу про автокефалію Православної церкви України.