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    Порошенко приєднався до створення рукописної Біблії

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    <p>Президент Порошенко провів зустріч з главами та представниками церков-учасниць Українського біблійного товариства</p> - Порошенко приєднався до створення рукописної Біблії

    Президент Порошенко провів зустріч з главами та представниками церков-учасниць Українського біблійного товариства

    Фото: Facebook Петра Порошенка

    Планується, що загалом у переписуванні Біблії візьмуть участь близько 30 тисяч християн з усієї країни

    Президент Петро Порошенко під час зустрічі з главами та представниками церков-учасниць Українського біблійного товариства записав рядки у рукописну Біблію, до створення якої вже долучилися тисячі громадян з усієї України.

    Про це повідомляється на сторінці глави держави у соцмережі Facebook.

    «Вітаю і дякую ініціативі, до якої я сьогодні мав велику честь долучитися. Бо це також приверне увагу, і можливо хтось, побачивши сьогоднішню подію, знайде свою дорогу до Бога», - підкреслив Порошенко.

    Зазначається, що рукописна Біблія була внесена в Національний реєстр рекордів України і номінована на світовий рекорд – планується, що загалом у переписуванні візьмуть участь близько 30 тисяч християн з усієї країни.

    Нагадаємо, у МОН заявили, що у 2019 році будуть друкувати нові підручники з історії України, до яких внесуть історичну подію – отримання Томосу про автокефалію Православної церкви України.

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