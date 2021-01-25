Moderna заявила про ефективність вакцини проти нових штамів коронавірусу

Вчені для дослідження Moderna вивчили зразки крові, взяті у восьми осіб, які отримали рекомендовані дві дози вакцини

Нейтралізуючі антитіла, що виробляються імунною системою організму, зупиняють проникнення вірусу в клітини

Американська компанія Moderna заявила, що її вакцина від коронавірусу працює проти нових, більш інфекційних штамів вірусу, виявлених у Великій Британії і Південній Африці. Про це свідчать результати ранніх лабораторних тестів, опублікованих на сайті виробника.

«Тести показують, що антитіла, викликані вакциною, можуть розпізнавати нові штами і боротися з ними», ‒ йдеться у повідомленні, але відзначається, що необхідні додаткові дослідження, щоб підтвердити, що це також вірно для людей, які були вакциновані.

Вчені для дослідження Moderna вивчили зразки крові, взяті у восьми осіб, які отримали рекомендовані дві дози вакцини.

Результатам ще належить пройти експертну оцінку, але вони припускають, що імунітет від вакцини розпізнає нові штами.

Нейтралізуючі антитіла, що виробляються імунною системою організму, зупиняють проникнення вірусу в клітини.

«Зразки крові, піддані впливу нових штамів, виявилися з достатньою кількістю антитіл для досягнення нейтралізуючого ефекту, хоча для штаму з Південної Африки він був не таким сильним, як для штаму з Британії», ‒ інформують у компанії.

Moderna каже, що це може означати, що захист від штаму Південної Африки може зникнути швидше. Moderna зараз перевіряє, чи може бути корисним введення третьої дози вакцини.

Вакцина Moderna вже схвалена в Британії і Євросоюзі.

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