  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зеленський вимагає від уряду детальний план вакцинації в кожній області

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Треба визначити кількість вакцин, чіткі строки вакцинації, перелік категорій населення, які мають вакцинуватися в першу чергу, - Зеленський - Зеленський вимагає від уряду детальний план вакцинації в кожній області
    Треба визначити кількість вакцин, чіткі строки вакцинації, перелік категорій населення, які мають вакцинуватися в першу чергу, - Зеленський
    Фото з сайту президента

    Президент доручив проаналізувати ситуацію з тими, хто вже перехворів на Covid-19, щоб визначити, коли цих людей треба вакцинувати

    Президент Володимир Зеленський дав завдання якнайшвидше представити детальну програму вакцинації проти Covid-19 в кожній області Україні. Про це повідомляє пресслужба глава держави.

    «Треба визначити кількість вакцин, чіткі строки вакцинації, перелік категорій населення, які мають вакцинуватися в першу чергу. Також має бути налагоджено систему менеджменту та логістики вакцини, у тому числі створено електронні системи запису, фіксації, місць щеплень, і розподіл поставок», ‒ зауважив голова держави.

    Також Зеленський доручив проаналізувати ситуацію з тими, хто вже перехворів на Covid-19, щоб визначити, коли цих людей треба вакцинувати.

    За словами прем’єр-міністра Денис Шмигаля, на сьогодні в Україні 235,7 тис. активних хворих на коронавірус і 18,6 тис. зайнятих ліжок у медзакладах.

    «Найближчим часом МОЗ дослідить ситуацію в регіонах, і залежно від показників ми ухвалимо рішення про запровадження адаптивного карантину в окремих областях. Тобто повернемося до зелених, жовтих, помаранчевих і червоних зон», – зазначив Денис Шмигаль.

    За його словами, ці зміни у разі прийняття набудуть чинності через сім днів після ухвалення.

    Очікується, що вакцинація в Україні може розпочатися з лютого. За словами міністра охорони здоров’я максима Степанова, на першому етапі її проводитимуть мобільні бригади.

    Нагадаємо, у МОЗ розповіли, коли та скільки вакцин Pfizer надійде в Україну першою хвилею поставокPfizer зобов'язалася поставити до 40 мільйонів доз своєї вакцини від Covid-19 бідним країнам у межах глобального механізму COVAX.

    Раніше у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про використання в Україні п’яти Covid-вакцин. МОЗ планує вакцинувати всіх українців безкоштовно. Світовий банк допоможе Україні купити Covid-вакцину.

    Також голова МОЗ повідомив, коли легальна Covid-вакцина з'явиться у вільному продажу.

    Як повідомлялося, ВООЗ не зафіксувала жодного смертельного випадку від вакцин проти Covid-19.

    Теги: Володимир Зеленський вакцинація населення Денис Шмигаль коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies