Зеленський вимагає від уряду детальний план вакцинації в кожній області

Треба визначити кількість вакцин, чіткі строки вакцинації, перелік категорій населення, які мають вакцинуватися в першу чергу, - Зеленський

Президент доручив проаналізувати ситуацію з тими, хто вже перехворів на Covid-19, щоб визначити, коли цих людей треба вакцинувати

Президент Володимир Зеленський дав завдання якнайшвидше представити детальну програму вакцинації проти Covid-19 в кожній області Україні. Про це повідомляє пресслужба глава держави.

«Треба визначити кількість вакцин, чіткі строки вакцинації, перелік категорій населення, які мають вакцинуватися в першу чергу. Також має бути налагоджено систему менеджменту та логістики вакцини, у тому числі створено електронні системи запису, фіксації, місць щеплень, і розподіл поставок», ‒ зауважив голова держави.

Також Зеленський доручив проаналізувати ситуацію з тими, хто вже перехворів на Covid-19, щоб визначити, коли цих людей треба вакцинувати.

За словами прем’єр-міністра Денис Шмигаля, на сьогодні в Україні 235,7 тис. активних хворих на коронавірус і 18,6 тис. зайнятих ліжок у медзакладах.

«Найближчим часом МОЗ дослідить ситуацію в регіонах, і залежно від показників ми ухвалимо рішення про запровадження адаптивного карантину в окремих областях. Тобто повернемося до зелених, жовтих, помаранчевих і червоних зон», – зазначив Денис Шмигаль.

За його словами, ці зміни у разі прийняття набудуть чинності через сім днів після ухвалення.

Очікується, що вакцинація в Україні може розпочатися з лютого. За словами міністра охорони здоров’я максима Степанова, на першому етапі її проводитимуть мобільні бригади.

Нагадаємо, у МОЗ розповіли, коли та скільки вакцин Pfizer надійде в Україну першою хвилею поставок. Pfizer зобов'язалася поставити до 40 мільйонів доз своєї вакцини від Covid-19 бідним країнам у межах глобального механізму COVAX.

Раніше у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про використання в Україні п’яти Covid-вакцин. МОЗ планує вакцинувати всіх українців безкоштовно. Світовий банк допоможе Україні купити Covid-вакцину.

Також голова МОЗ повідомив, коли легальна Covid-вакцина з'явиться у вільному продажу.

Як повідомлялося, ВООЗ не зафіксувала жодного смертельного випадку від вакцин проти Covid-19.