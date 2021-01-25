На Київщині вакцинацію проводитимуть понад 20 мобільних бригад

В Україні вакцинація проти Covid-19 триватиме до 2022 року

Найближчим часом усі члени мобільних бригад пройдуть спеціальну підготовку до проведення щеплень проти коронавірусу

Київщина готується до проведення вакцинації проти коронавірусу. Наразі в області вже створили 23 мобільні бригади, які проводитимуть щеплення на першому етапі.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін сьогодні, 25 січня, інформує пресслужба ОДА.

«Вакцинація проти Covid-19 буде проходити поетапно. Згідно з попередніми даними, триватиме вона до 2022 року. Наразі держава проводить перемовини з основними світовими виробниками, щоб придбати найкращі вакцини для українського населення, яким надаватимуть перевагу й західні країни. При цьому уряд наголошує, що вторинний продукт із непідтвердженою ефективністю закуповуватись не буде», – сказав Володін.

Він уточнив, що насамперед щеплення проти коронавірусу проведуть людям, які знаходяться у зоні критичного ризику інфікування. Це медпрацівники мобільних груп, госпітальних баз, екстреної швидкої допомоги, а також лабораторій, у яких проводять тестування на Covid-19. Окрім медиків, у першу чергу вакцинуватимуть також працівників і вихованців будинків-інтернатів.

Зі свого боку у Департаменті охорони здоров’я ОДА додали, що найближчим часом усі члени мобільних бригад пройдуть спеціальну підготовку до проведення щеплень проти коронавірусу.

Нагадаємо, у МОЗ розповіли, коли та скільки вакцин Pfizer надійде в Україну першою хвилею поставок.

Pfizer зобов'язалася поставити до 40 мільйонів доз своєї вакцини від Covid-19 бідним країнам у межах глобального механізму COVAX.

Раніше у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про використання в Україні п’яти Covid-вакцин.

Також в Україні розробили важливий законопроєкт, який стосується вакцинації населення. Він дозволить режим екстреного медичного застосування (emergency use) вакцин, які вже використовуються в країнах Євросоюзу, США, Канаді та Великій Британії.

МОЗ планує вакцинувати всіх українців безкоштовно. Світовий банк допоможе Україні купити Covid-вакцину.

Також голова МОЗ повідомив, коли легальна Covid-вакцина з'явиться у вільному продажу.