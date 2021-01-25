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    Зеленський анонсував початок Covid-вакцинації

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    Зеленський пообіцяв деталі вакцинації озвучити найближчим часом - Зеленський анонсував початок Covid-вакцинації
    Зеленський пообіцяв деталі вакцинації озвучити найближчим часом
    Скрін з відео

    Найближчим часом в Україну надійде 1 млн доз Covid-вакцини від провідного міжнародного виробника, – президент

    Президент Володимир Зеленський заявив, що вакцинація населення України від коронавірусу почнеться вже у лютому. Про це йшлося у відеозверненні глави держави.

    За словами глави держави, найближчим часом в Україну надійде 1 млн доз Covid-вакцини від провідного міжнародного виробника, проте він не повідомив назву вакцини.

    «У нас є хороші новини щодо вакцини проти Covid-19. Вже у лютому почнеться вакцинація. Ми очікуємо, що незабаром в Україну надійде 1 млн доз вакцини, перший мільйон, від провідної міжнародної компанії. Деталі зможемо озвучити найближчим часом», ‒ сказав він.

    Зеленський зазначив, що зараз ситуація з коронавірусом в Україні контрольована, але не варто розслаблятися, адже «війна з пандемією ще не завершена».

    Як повідомлялося, Зеленський вимагає від уряду детальний план вакцинації в кожній області.

    Також нагадаємо, що у «Слузі народу» розказали, коли звільнять міністра охорони здоров'я максима Степанова.

    У МОЗ розповіли, коли та скільки вакцин Pfizer надійде в Україну першою хвилею поставокPfizer зобов'язалася поставити до 40 мільйонів доз своєї вакцини від Covid-19 бідним країнам у межах глобального механізму COVAX.

    Раніше у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про використання в Україні п’яти Covid-вакцин. МОЗ планує вакцинувати всіх українців безкоштовно. Світовий банк допоможе Україні купити Covid-вакцину.

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    Теги: Володимир Зеленський президент вакцинація населення
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