Для отримання максимального захисту від будь-якої з вакцин проти нового коронавірусу щеплення кожною з них потрібно робити двічі

Наскільки безпечне щеплення і кому категорично не можна його робити?

Декілька провідних країн світу повним ходом ведуть вакцинацію проти коронавірусу: абсолютний лідер Ізраїль, Сполучені Штати, Велика Британія, Франція та інші. США та Європа віддають перевагу препаратам Pfizer-BioNTech та Moderna, також широко застосовується вакцина Oxford/AstraZeneca. У Китаї задовго до офіційного початку вакцинації місцеві мешканці отримували щеплення вакциною власного виробництва CoronaVac, дані про ефективність якої нині неоднозначні.

Попри те, що поява вакцини від коронавірусу була найочікуванішою подією минулого року, досі у багатьох людей є чимало сумнівів щодо доцільності щеплення і чимало питань про нього…

Наскільки ефективною є одна доза вакцини проти Covid-19?

Як відомо, для отримання максимального захисту від будь-якої з вакцин проти нового коронавірусу щеплення кожною з них потрібно робити двічі – з інтервалом у 3-4 тижні. Поки попит на вакцини значно випереджає обсяги їх виробництва та здатність доставити препарат до пунктів призначення. Тому громадян різних країн хвилює питання: наскільки вони захищені від хвороби після першої вакцинації?

Вакцина Pfizer-BioNTech



Згідно з даними Pfizer, опублікованими в грудні 2020 року, вакцина Pfizer-BioNTech після першої дози має ефективність приблизно 52%. Однак і цей захист має нюанси: він розпочинається не раніше, ніж на 12-й день від дати першого щеплення. Водночас дві дози дають захист 95%, однак теж не одразу, а за два-три тижні після другої дози. Однак науковці підкреслюють: ці розрахунки доволі неточні.

Oxford/AstraZeneca



Розробники стверджують, що вакцина забезпечує захист на 64,1% після першої дози. Водночас дві повні дози захищають на 70,4%. Водночас відомо, що перша доза може забезпечувати такий обсяг захисту впродовж кількох місяців до другого щеплення.

Moderna



Згідно з документом, який ця американська компанія подала до Управління продовольства і медикаментів, одна доза вакцини Moderna може забезпечити 80,2% захисту після введення однієї дози і 95,6% після другої (86,4% у осіб старше 65 років). Водночас поки невідомо, як довго триватиме захист після першої вакцинації і на який день після введення препарату цей захист розпочинає діяти.

CoronaVac (виробник Sinovac)

Цікаво, що китайська вакцина CoronaVac пройшла незалежні випробовуваня в кількох країнах і всі вони дали різні результати. ОАЕ були першою країною, яка оцінила її, і заявила, що вона ефективна на 86%. Турецькі дослідники засвідчили захист у 91,25%, тоді як вчені в Індонезії заявили, що вона ефективна на 65,3%, а Інститут Бутантана в Сан-Паулу (Бразилія) нещодавно оголосив, що вакцина захищає лише на 50,4%. На даний момент ніхто не оприлюднював дані про ефективність однієї дози.

Разом із тим, і американські, і британські дослідники радять не змінювати поведінку після отримання першої дози вакцини: носити маски, користуватися санітайзерами, дотримуватися безпечної дистанції.

Чи слід вакцинуватися людям, які вже перехворіли?

Той, хто переніс вірусну інфекцію, повинен отримати щеплення, адже відомі численні випадки повторного зараження.

Водночас не можна вакцинувати людей, які перебувають на карантині після контакту з кимось інфікованим коронавірусом, – їх не слід вакцинувати до закінчення карантинного періоду. Також не підлягають вакцинації ті, хто хворіє на коронавірус, грип чи звичайну застуду. В цьому випадку слід зробити щеплення, коли пацієнт одужає.

Яких побічних ефектів слід очікувати від вакцини?

Медичний директор з контролю захворювань Департаменту охорони здоров'я округу Джефферсон (США) доктор Веслі Вілфорд стверджує, що біль у руці є одним із найбільш розповсюджених побічних ефектів вакцин Pfizer-BioNTech та Moderna проти Covid-19. Інші розповсюджені симптоми: втома, лихоманка, озноб та болі у м’язах чи суглобах. Вони зазвичай трапляються після введення другої дози.

За словами експерта, ці симптоми зазвичай тривають близько трьох днів, серед молоді вони спостерігаються частіше, ніж серед людей старшого віку.

«Люди старші 55 років відчували менше випадків побічних ефектів, і це в основному пов'язано з тим, що їх імунна система старіє, і вони можуть отримати не настільки сильну реакцію», – пояснив доктор Вілфорд.

Кому не слід вакцинуватися?

У Норвегії, де вакцинація розпочалася 27 грудня минулого року, після отримання щеплення від коронавірусу вакциною Pfizer-BioNTech померли 23 людини.

У Норвезькому агентстві з лікарських засобів заявили: щеплення від Covid-19 може бути надто ризикованим для дуже літніх та невиліковно хворих людей. Результати розтинів цзагиблих свідчать про те, що вакцина спричинила важкі реакції у слабких здоров’ям людей похилого віку. «Для дуже слабких людей, навіть помірні побічні ефекти вакцини можуть мати серйозні наслідки. Для тих, кому в будь-якому випадку залишилася жити дуже недовго, користь від вакцини може бути незначною або неактуальною», – резюмували в інституті.

На даний момент Норвегія ввела принаймні одну дозу приблизно 33 тис. громадян, приділяючи основну увагу групам ризику: людям зі слабким здоров’ям та особам похилого віку. Більшість щеплень зроблено вакциною Pfizer-BioNTech, вакцина Moderna вже також застосовується.

Перед вакцинацією від коронавірусу пацієнта має оглянути лікар і з’ясувати, чи є обставини, які роблять щеплення небажаним: приміром, групою ризику можуть бути алергіки, які реагують на один з компонентів вакцини або вже перенесли анафілактичний шок. Однак більшість людей, які страждають на алергію, наприклад, на пилок чи алергії на тварин або їжу, зможуть зробити щеплення. Частина ж ускладнених станів здоров’я (діабет, ожиріння чи ослаблена імунна система) навпаки є додатковою підставою для вакцинації, оскільки ці стани збільшують ризик важкого перебігу Covid-19.

Додамо: експерти не заперечують проти вакцинації від коронавірусу ВІЛ-позитивних людей. «Немає підстав вважати, що люди з ВІЛ не повинні щеплюватися. Це не жива вакцина, і вона безпечна та ефективна. Я буду рекомендувати своїм пацієнтів з ВІЛ зробити щеплення - особливо тим, хто отримує антиретровірусну терапію», - прокоментувала Моніка Ганді, доктор медичних наук, лікар медичних наук, медичний директор клініки ВІЛ-інфекції Ward 86 при Цукерберзькій загальній лікарні Сан-Франциско.

Чи безпечно вакцинувати онкохворих?

Онколог, дослідник громадського здоров’я, професор Онкологічного центру досліджень Фреда Хатчінсона в США, доктор Гері Лайман переконаний: вакцина безпечна для більшості людей – включно з пацієнтами, які мають в анамнезі рак. За його словами, особам, які перебувають у активному лікуванні, також слід вакцинуватися якомога швидше, «в ідеалі – між циклами імуносупресивної терапії».

«Дані, які ми маємо про ці вакцини, показують, що вони надзвичайно безпечні для загальної популяції. Слід визнати, що в дослідження не були включені пацієнти з активним раком, тим не менш, документація щодо обох вакцин (Pfizer-BioNTech та Moderna) засвідчує їхню безпечність».

Хворі на рак були виключені з випробувань вакцин, якщо вони отримували хіміотерапію або імуномодифікуючі препарати протягом останніх шести місяців. Це стандартна ситуація при розробці вакцин. Вагітні жінки, діти та особи з іншими імунодепресивними станами також були виключені з ранніх досліджень – наразі тривають нові випробування щодо безпеки та ефективності вакцин у всіх цих вразливих групах.

Члени Американської асоціації досліджень раку та Covid-19 наполегливо рекомендують пріоритетну вакцинацію пацієнтам з активним раком. Ранню вакцинацію повинні отримувати «пацієнти, які зараз лікуються від раку або мають запущений рак, що може призвести до підвищеного ризику ускладнень від Covid-19». Особливу увагу слід приділити пацієнтам із гематологічними злоякісними пухлинами та раком легенів, зазначають вони.

Наталія Сокирчук, «Главком»