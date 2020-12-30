Модернізовані «Булати» готують до бою: фото з військових тренувань

Танки пройшли модернізацію: на них встановили нові засоби зв’язку та навігації, а також прилади прицілювання та нічного бачення

Танковий підрозділ з танками Т-64БМ «Булат» проходить тренування з бойової готовності у Херсонській області.

Про це повідомляє Командування Об’єднаних сил Збройних сил України.

Отже, на Херсонщині пройшли тренування з бойової готовності одного з танкових підрозділів угрупування військ. Танковий підрозділ оснащено танками Т-64БМ «Булат», який є модернізацією радянського танка Т-64.

Підрозділ підпорядковано Командуванню об’єднаних сил Збройних сил України та несе бойову службу на південному напрямку.

Метою заняття стало удосконалення умінь щодо здійснення маршу, розташування на місці та підтримання високого ступеня готовності до реагування на можливий прорив ворога.

Особовий склад танкового підрозділу з отриманням сигналу висувався на техніці за визначеним маршрутом в район очікування.

«З поставленим завданням військовослужбовці впорались та вчасно вийшли на вказаний рубіж», – зазначили військові.

Нагадаємо, протягом останніх чотирьох років фахівці ЗІМ відремонтували після пошкоджень у зоні ведення бойових дій на сході держави та передали до українського війська понад півсотні модернізованих БМ «Булат» з покращеними тактико-технічними характеристиками.

Зокрема, на них встановили нові сучасні засоби зв’язку та навігації, а також прилади прицілювання та нічного бачення.

Нагадаємо, у липні 2020 року ДП «Завод імені В.О. Малишева» відвантажив замовнику партію відремонтованих і модернізованих танків БМ «Булат».

У жовтні 2020 року ДП «Завод імені В.О. Малишева» відремонтував і модернізував партію танків «Булат», що надійшла з Донбасу. Тоді були усунуті всі пошкодження бойових машин, а також проведена модернізація з заміною комплектуючих.