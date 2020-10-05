Українські військові отримали модернізовані «Булати»



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Машини вже надійшли до зони проведення Операції об’єднаних сил на сході держави.

У танках встановлені нові засоби зв’язку і навігаційна апаратура

Українські військові отримали чергову партію модернізованих бойових машин «Булат». Про це йдеться на сайті Укроборонпром.

Зазначається, що відремонтовані на заводі імені В.О. Малишева машини вже надійшли до зони проведення Операції об’єднаних сил на сході держави.

Як повідомив генеральний директор заводу Василь Крилас, фахівці «ЗІМ» усунули всі пошкодження бойових машин, а також провели їх модернізацію з заміною комплектуючих.

«Булати» пройшли ремонт і складання за повним технологічним циклом. У танках встановлені нові засоби зв’язку і навігаційна апаратура, замінені деякі деталі», – зазначив директор підприємства.

На підприємстві інформують, що відновлені «Булати» пройшли випробування у полігонних умовах: здійснили пробіг на 100 кілометрів, під час якого фахівці проаналізували роботу танків, а також пройшли перевірку стрільбами, в ході яких протестовані потужність та точність гармати і кулемету бойових машин.

«Після проходження модернізації танки мають покращену координацією зв’язку, прилади прицілювання та систему спостереження», – додав Крилас.

До відома, БМ «Булат» – основний бойовий танк, що використовується в танкових військах ЗСУ. Ця бойова машина – глибока модернізація танка Т-64Б. Протягом останніх чотирьох років фахівці ЗІМ відремонтували після пошкоджень у зоні ведення бойових дій на сході держави та передали до українського війська понад півсотні модернізованих БМ «Булат» з покращеними тактико-технічними характеристиками.