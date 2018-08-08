Могеріні закликала Білорусь звільнити затриманих журналістів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Такі дії суперечать заявленій політиці Білорусі про демократизацію», - підкреслила Могеріні

Після хвилі затримань білоруських журналістів на захист медіа став Брюсель. Представниця ЄС із закордонних справ Федеріка Могеріні закликала Мінськ звільнити затриманих журналістів.

Про це пише білоруська «Радіо Свобода».

«Такі дії суперечать заявленій політиці Білорусі про демократизацію та її міжнародним зобов’язанням. Повага основних прав і свобод, включно з свободою вираження і свободою ЗМІ повинна бути збережена», - заявила Могеріні.

Крім цього, правозахисні білоруські громадські організації виступили із закликом звільнити журналістів. Білоруська асоціація журналістів вимагає негайно звільнити затриманих і забезпечити доступ інших журналістів до робочих місць.

Як відомо, 7 серпня у Білорусі затримали редакторку Tut.by та ще шістьох журналістів.

Затримані у Білорусі журналісти фігурують як підозрювані у кримінальній справі про несанкціонований доступ до сайту білоруського державного інформагентства «БЕЛТА».

У МЗС Білорусі заявили, що арешт журналістів не має політичного підґрунтя.

8 серпня у Білорусі відбулись нові обшуки та затримання журналістів - у Мінську правоохоронці провели обшуки в журналістів ще трьох видань.

Джерело: Громадське