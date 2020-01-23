  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Мокрий сніг та ожеледиця: прогноз погоди в Україні на четвер

    • Розсилка
    У четвер&nbsp;лише в більшості західних областей вдень без істотних опадів - Мокрий сніг та ожеледиця: прогноз погоди в Україні на четвер
    У четвер лише в більшості західних областей вдень без істотних опадів

    У Києві сьогодні температура протягом доби близько 0°

    В Україні у четвер, 23 січня,  очікується від 2° морозу до 3° тепла, можливий сніг.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «23 січня в Україні хмарно. Невеликі опади переважно у вигляді мокрого снігу, лише в більшості західних областей вдень без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла, в Карпатах 4-9° морозу, вдень на Одещині 1-6° тепла», - зазначається у повідомленні.

    15797

    У Києві сьогодні також очікується невеликий мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби близько 0°.

    Раніше стало відомо, що весна прийде вже у лютому: синоптики змінили прогноз для України.

    прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна вітер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ