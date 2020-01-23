Мокрий сніг та ожеледиця: прогноз погоди в Україні на четвер



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У четвер лише в більшості західних областей вдень без істотних опадів

У Києві сьогодні температура протягом доби близько 0°

В Україні у четвер, 23 січня, очікується від 2° морозу до 3° тепла, можливий сніг.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«23 січня в Україні хмарно. Невеликі опади переважно у вигляді мокрого снігу, лише в більшості західних областей вдень без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла, в Карпатах 4-9° морозу, вдень на Одещині 1-6° тепла», - зазначається у повідомленні.

У Києві сьогодні також очікується невеликий мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби близько 0°.

Раніше стало відомо, що весна прийде вже у лютому: синоптики змінили прогноз для України.