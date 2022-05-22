Росіяни планують відновити військовий аеродром у Придністров'ї

Через корупцію у російській армії відновити аеродром буде фактично неможливо

Російські військові отримали завдання від РФ відновити військовий аеродром та техніку у Тирасполі. Про це повідомив очільник Одеської військової адміністрації Максим Марченко.

За його словами, наразі виконати це завдання майже неможливо, оскільки відновлювати там вже нічого та нічим.

«Здається, за багато років прибування у Придністров'ї, усе, що зробили російські війська – пропили усі залишки військової техніки та апаратури. Тому виявилося, що відновлювати там нічого та нічим. При цьому за документами усі запасні частини були в наявності. Тому чергові потуги росіян загострити обстановку у регіоні були зруйновані через звичайну корупцію та недбалість місцевих начальників», – додав Марченко.

Аrmyinform пише, що у Тирасполі, який вважається «столицею» ПМР, є військовий аеродром. До 1989 року використовувався як військовий аеродром ВПС СРСР. Аеродром має найдовшу злітно-посадкову смугу у Придністров’ї, яка є бетонною й може приймати літаки будь-яких типів. Її довжина 2500 метрів, ширина – 47 метрів. Цього достатньо, щоб приймати всі літаки, які є на озброєнні РФ.

фото: Арміяінформ

ВПС СРСР використовували тираспольський аеродром як базу 642-го гвардійського винищувального авіаційного полку, який літав на МіГ-27, а пізніше на МіГ-29. У 1991 році розпочалися роботи з перепрофілювання Тираспольського аеродрому в пасажирський аеропорт, який був би найбільшим у Придністров’ї. Ці роботи були зупинені внаслідок відсутності фінансування та політичної неврегульованості статусу Придністров’я, що не дозволяло розмістити в Тираспольському аеропорту митні та прикордонні служби Республіки Молдова й здійснювати польоти за межі країни.

Під час реконструкції аеропорту Кишинева в 1999-2000 роках аеропорт Тирасполя використовувався для виконання регулярних пасажирських і чартерних рейсів, для чого за тимчасовою схемою була організована присутність в Тирасполі реєстраційної та митно-прикордонної служби з кишинівського аеропорту.

У жовтні 2012 року президент так званої ПМР Євген Шевчук заявив про намір створити у Тирасполі на території військового аеродрому цивільний міжнародний аеропорт. Глава делегації російської держдуми Сергій Гаврилов підтвердив, що аеропорт у Тирасполі буде реконструйовано коштом російського бюджету, проте роботи на ньому розпочалися лише кілька місяців тому, коли цей об’єкт почали розглядати як точку повітряного проникнення в Україну з південно-західного напрямку.

У цій ситуації небезпечним є ще й те, що в Одеській області в безпосередній близькості від Тирасполя й Придністров’я розташовані відразу декілька українських аеродромів. Беручи до уваги тактику дій росіян під Києвом під час захоплення Гостомельського аеродрому, Україні варто звернути посилену увагу на оборону цих об’єктів. Адже на кожен з них може бути перекинутий вертольотами з Придністров’я російський десант, підльотний час тут дуже невеликий.

Тим часом Британія збирається оснастити Молдову за стандартами НАТО, аби та могла дати відсіч РФ. Молдова може стати наступною метою Путіна після України.

Раніше Майя Санду закликала РФ вивести війська з Придністров'я. Політичне керівництво Молдови намагається створити мирне вирішення придністровського конфлікту.

Також Санду повідомила, коли вирішить конфлікт на Придністров'ї. Нагадаємо, Республіка Молдова звернеться до сусідніх країн за військовою підтримкою у разі виникнення військових загроз республіці.