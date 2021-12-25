Молдова сподівається, що напругу між Україною і Росією вдасться розв'язати мирним шляхом

Майя Санду заявила, що немає хороших сценаріїв та планів для немирного розвитку ситуації

Президентка Молдови Майя Санду стурбована напруженими відносинами між Росією та Україною, але сподівається, що ситуація вирішиться мирним шляхом. Про це Санду сказала в ефірі телеканалу «РТР-Молдова».

«Ми дуже стурбовані цією ситуацією, і я говорю вам це з усією відповідальністю. Ми розглядаємо різні сценарії, намагаємося бути готовими до будь-яких викликів. Але від нас мало що залежить. Хочу сказати, що немає хороших сценаріїв та планів для немирного розвитку ситуації. Тим більше для нас – маленької країни з обмеженими можливостями, від якої мало що залежить», – сказала Санду.

Вона висловила надію, що «всі учасники, залучені до цієї дискусії, зможуть знайти мирні рішення». «Єдине розумне рішення – це діалог, мирне вирішення ситуації. Ми сподіваємося на мир», – наголосила президентка.

Відповідаючи на запитання про дотримання принципу нейтралітету, вона нагадала, що «нейтралітет закріплений у Конституції, і є одним із основних принципів».

«У Конституції прописано, що Молдова – нейтральна країна. Про це знають усі країни. І вони не мають військ на території Молдови. Війська є тільки у Російської Федерації. І нейтралітет Молдови буде повним, коли на нашій території не буде жодних іноземних військ», – сказала Санду.

Нагадаємо, республіка Молдова приєднається до ініціативи України щодо зміцнення енергетичної безпеки регіону.

Як відомо, 30 жовтня президент України Володимир Зеленський провів розмову з президенткою Республіки Молдова Маєю Санду. Він запевнив, що Україна готова і далі допомагати Молдові в забезпеченні її енергобезпеки. Раніше Україна надала в борг природний газ для балансування газотранспортної системи Молдови.

До слова, напередодні Молдова після шантажу РФ виділила «Газпрому» $75 млн.

23 листопада повідомлялося, що уряд Молдови терміново виділить кошти для погашення газового боргу.

Як повідомляв «Главком», у «Газпром» заявили, що припинить постачати газ в Молдову, якщо не отримають оплату впродовж 48 годин. Після чого керівник «Молдовагазу» Вадим Чебан звернувся до уряду з проханням допомогти здійснити оплату газу за контрактом у розмірі близько $74 млн.

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