Глава МЗС Великої Британії підтримала добровольців, які вирушають на захист України

Британські добровольці прагнуть допомогти Україні у війні з російськими окупантами

Глава МЗС Великої Британії Лізз Трасс висловила «абсолютну» підтримку британцям, які вирішили вирушити воювати до України. Слова міністра наводить видання The Independent.

За словами Трасс, «люди мають повне право приймати власні рішення». Вона додала, що Україна бореться не лише за свою свободу та демократію, а й за свободу і демократію усієї Європи.

Нагадаємо, раніше Трасс заявила, що можливі санкції проти Росії за вторгнення в Україну включатимуть заборону на в'їзд російських олігархів. А також обмеження на ринках капіталів.

Великобританія є одним з найближчих союзників України у боротьбі з російською агресією. Позиція Британії полягає в тому, що не може бути ніяких переговорів з Росією допоки її війська знаходяться на території України.