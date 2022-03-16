США надають $186 млн для гуманітарної допомоги Україні

Блінкен закликав забезпечити безперешкодний доступ гуманітарних вантажів до тих, хто їх потребує

Додаткові кошти спрямують на підтримку внутрішньо переміщених осіб і біженців

Сполучені Штати надають понад $186 млн додаткової гуманітарної допомоги для підтримки внутрішньо переміщених осіб і понад 3 млн біженців, які постраждали внаслідок розв'язаної Росією війни проти України. Про це йдеться в офіційній заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена.

«Це забезпечить подальшу підтримку гуманітарних організацій, які реагують на кризу, а також щедрість сусідніх країн, які приймають і підтримують біженців», – зазначається в заяві.

Глава Держдепартаменту США також закликав Росію негайно припинити агресію проти України та сприяти безперешкодному гуманітарному доступу й безпечному проїзду цивільних осіб, які змушені залишити свої помешкання.

«Поставки гуманітарної допомоги мають продовжуватися без перешкод, а гуманітарні працівники повинні мати безпечний прохід», – заявив держсекретар США.

Нагадаємо, Байден остаточно погодив надання Україні $13,6 млрд.

Крім того, напередодні Байден заявив: Ми дамо зброю Україні і чекаємо біженців з відкритими обіймами.

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