США надають $186 млн для гуманітарної допомоги Україні
Додаткові кошти спрямують на підтримку внутрішньо переміщених осіб і біженців
Сполучені Штати надають понад $186 млн додаткової гуманітарної допомоги для підтримки внутрішньо переміщених осіб і понад 3 млн біженців, які постраждали внаслідок розв'язаної Росією війни проти України. Про це йдеться в офіційній заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена.
«Це забезпечить подальшу підтримку гуманітарних організацій, які реагують на кризу, а також щедрість сусідніх країн, які приймають і підтримують біженців», – зазначається в заяві.
Глава Держдепартаменту США також закликав Росію негайно припинити агресію проти України та сприяти безперешкодному гуманітарному доступу й безпечному проїзду цивільних осіб, які змушені залишити свої помешкання.
«Поставки гуманітарної допомоги мають продовжуватися без перешкод, а гуманітарні працівники повинні мати безпечний прохід», – заявив держсекретар США.
Нагадаємо, Байден остаточно погодив надання Україні $13,6 млрд.
Крім того, напередодні Байден заявив: Ми дамо зброю Україні і чекаємо біженців з відкритими обіймами.