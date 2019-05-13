Молодій команді треба побільше працювати над демонстрацією єдності Церкви, - релігієзнавець



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Епіфаній та Філарет

Експерт: Усі були на 90-річчі, і культ особистості п.Філарета зашкалював ще більше, ніж завжди. Розповіді, що хтось від нього відвернувся - це просто маніпуляція

Молодій команді – предстоятелю Православної церкви України Епіфанію - треба побільше працювати над демонстрацією єдності Церкви. Таку думку висловив Юрій Чорноморець, релігієзнавець, професор кафедри богослов'я та релігієзнавства НПУ імені М. П. Драгоманова, коментуючи заяву почесного патріарха Філарета.

«Раз є почесний патріарх - це ще не значить, що є патріархат», - зазначив він.

На думку Чорноморця, ПЦУ дано статус автокефальної церкви, предстоятель якої - митрополит і носить титул Київського митрополита. «Дай Боже, щоб у такому статусі визнали інші помісні церкви, окрім Константинопольського патріархату, про свій патріархат говорити ще рано. Не раніше років п'яти треба, щоб пройшло. І взагалі - навіщо патріархат? Нам потрібна визнана автокефалія та єдність, а не пишні титули для предстоятелів», - підкреслив богослов.

Крім того, за словами релігієзнавця, наявність двох Київських єпископів і так все утруднює. «Тому ще й претендувати на реальне предстоятельство після відмови від предстоятельства - ну це взагалі повний канонічний безпредел. Скоріше Янукович - легітимний президент, ніж почесний патріарх - патріарх як предстоятель», - уточнив він.

На думку Чорноморця, рухатися в управлінні Церквою треба не у бік зміцнення «Синоду як митрополитбюро», а у бік частішого скликання Архієрейського собору і вирішення максимального числа питань саме на ньому: «Спілкування єпископів - велика річ».

Релігієзнавець також зазначив, що якщо патріарх Філарет хотів співслужити із митрополитом Епіфанієм, але не хотів ставати на друге місце – «треба було їхати у Стамбул, служити на Фанарі із Вселенським, і один би став з одного боку, інший - з іншого, а перше місце було б за Всесвятішим Варфоломієм».

«Собор, який відбувся 15.12.19 був собором українського православ'я, томос наданий українському православ'ю. А головував на соборі представник Вселенського патріарха, а не патріарх Філарет тому що самі українські єпископи про це попросили», - зазначив релігієзнавець і додав, що розповіді про те, що хтось когось не поважає, мало зустрічається із почесним патріархом і тому подібне - повна неправда. «Усі були на 90-річчі, і культ особистості п.Філарета зашкалював ще більше, ніж завжди. І усі - усі до одного - були готові й далі підтримувати цей культ і постійне пошанування. Розповіді, що хтось від нього відвернувся - це просто маніпуляція», - дорікнув богослов Філаретові.

Як писав «Главком», Українська православна церква Київського патріархату (УПЦ КП) і Українська автокефальна православна церква (УАПЦ), які 15 грудня 2018 року перед початком Об'єднавчого собору прийняли рішення про саморозпуск, досі офіційно продовжують існувати.

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