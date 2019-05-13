Філарет каже правду. Київський патріархат і УАПЦ офіційно продовжують існувати скандал документ



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Почесний патріарх Православної церкви України Філарет Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Патріарх назвав Об’єднавчий собор зі створення нової Української помісної церкви «не нашим»

Українська православна церква Київського патріархату (УПЦ КП) і Українська автокефальна православна церква (УАПЦ), які 15 грудня 2018 року перед початком Об'єднавчого собору прийняли рішення про саморозпуск, досі офіційно продовжують існувати.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Станом на 13 травня, керівником УПЦ КП записаний патріарх Філарет (Михайло Денисенко), який паралельно є почесним патріархом Православної церкви України. Також ця церква знаходиться на обліку в податкових органах.

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Аналогічна ситуація з Українською автокефальною православною церквою – на 13 травня її очолює Блаженніший митрополит київський і всієї України Макарій (Микола Малетич).

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При цьому керівник департаменту у справах релігій Міністерства культури України Андрій Юраш наполягає, що від 15 грудня де-факто вже не існувало ані УАПЦ, ані УПЦ КП. Від 30 січня 2019 року ліквідований остаточно статут про управління УПЦ Київського патріархату і зареєстровано статут нової церкви.

Як відомо, 12 травня у сюжеті ТСН патріарх Філарет звинуватив предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія у порушенні домовленостей, які ухвалив Архієрейський собор 15 грудня 2018 року.

«А то собор був не наш. То був собор Константинопольського патріархату. Тому на цьому соборі не я головував як патріарх, а головував представник Вселенського патріарха, тому то не наш собор. То собор Константинопольської церкви», - сказав Філарет.

Він додав, що визнає предстоятеля Православної церкви (Епіфанія - «Главком»), «але з цим предстоятелем раніше, ніж він став предстоятелем, було рішення архієрейського собору нашого, що він представляє українську церкву ззовні, а керую українською церквою я, як патріарх. Така була домовленість. На цьому наполягав і президент. Зараз не так», - констатував Філарет.

Також почесний патріарх Православної церкви України дорікнув главі ПЦУ, що нібито за 4-5 місяців той жодного разу не провів спільної служби і не спілкується з ним.

Нагадаємо, деякі засоби масової інформації заявляють, що патріарх Філарет хоче відновити та очолити УПЦ КП та відсторонити від влади Епіфанія.

Крім цього, Філарет на бланках та від імені Київського патріархату розіслав архієреям Православної церкви України запрошення на свято Макарія 14 травня - на літургію і зустріч у Володимирському соборі. Пізніше таке запрошення отримав і предстоятель ПЦУ, митрополит Епіфаній.