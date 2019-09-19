Моряк Оприско прибув на Львівщину до рідних (фото)



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На Львівському вокзалі Оприска зустріли вітанням «Слава Україні!», «Героям слава!» Фото: Радіо Свобода

Після зустрічі у Львові Оприско поїхав у своє рідне село Надітичі

У Львові на вокзалі в четвер, 19 вересня, зустріли звільненого з російського полону моряка, старшого матроса Андрія Оприска.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що моряк приїхав у Львів із Одеси, де проходить службу. Він підписав контракт на службу у ВМС у 2016 році.

На Львівському вокзалі Оприска зустріли вітанням «Слава Україні!», «Героям слава!».

«До мене вістки з дому не доходили. Листи десь із лютого приходили і то не від рідних, але я дуже вдячний людям за підтримку. Понад 100 листів прийшло, але так по трішки видавали. Ми тримались. Підтримка була супер. Самопочуття – супер. Вони хотіли, щоб ми зламались, ми їм на зло спортом займались. Вони не могли це зрозуміти, чому не пригнічені, а живемо своїм життям. Ми знали, чого вони від нас чекають, а ми все навпаки робили», – каже Оприско.

Після зустрічі він одразу поїхав у своє рідне село Надітичі, що в Миколаївському районі, де його зустрічали мати і односельці.

Раніше повідомлялося, що Оприско заявив, що всі моряки продовжать службу у ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, 7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.