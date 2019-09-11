  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ми продовжимо служити - звільнений з Росії моряк Оприско

    • Розсилка
    <span>Звільнений з російського полону моряк Андрій Оприско</span> - Ми продовжимо служити - звільнений з Росії моряк Оприско
    Звільнений з російського полону моряк Андрій Оприско

    «За нами правда, за нами Бог. Ми переможемо обов’язково», - заявив Оприско

    Старший матрос Військово-морських сил України Андрій Оприско, звільнений із російського полону, заявив, що всі моряки продовжать службу у ВМС ЗСУ.

    Про це він повідомив в коментарі журналістам у Києві.

    «Всі хлопці вирішили продовжувати службу. Море затягує назавжди. Два слова – ми переможемо, і немає в тому сумніву ніякого. Тому що за нами правда, за нами Бог. Ми переможемо обов’язково», - заявив Оприско.

    «Тіло в тюрмі, а дух був вільний. Ми знали, що нас вдома чекають, що ми праві, що ми правильно поступили», - розповів моряк про російський полон.

    Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

    Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

    Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.

    До слова, український політв'язень і режисер Олег Сенцов заявив, що у російській в’язниці його змушували свідчити проти Київського міського голови Віталія Кличка. 

     Читайте також: Deutsche Welle: «Дорогий для України обмін в’язнями»
    Читайте також
    Росія ЗСУ полон політв’язні обмін полоненими ВМС українські моряки
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ