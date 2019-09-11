Ми продовжимо служити - звільнений з Росії моряк Оприско



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Звільнений з російського полону моряк Андрій Оприско

«За нами правда, за нами Бог. Ми переможемо обов’язково», - заявив Оприско

Старший матрос Військово-морських сил України Андрій Оприско, звільнений із російського полону, заявив, що всі моряки продовжать службу у ВМС ЗСУ.

Про це він повідомив в коментарі журналістам у Києві.

«Всі хлопці вирішили продовжувати службу. Море затягує назавжди. Два слова – ми переможемо, і немає в тому сумніву ніякого. Тому що за нами правда, за нами Бог. Ми переможемо обов’язково», - заявив Оприско.

«Тіло в тюрмі, а дух був вільний. Ми знали, що нас вдома чекають, що ми праві, що ми правильно поступили», - розповів моряк про російський полон.

Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.

До слова, український політв'язень і режисер Олег Сенцов заявив, що у російській в’язниці його змушували свідчити проти Київського міського голови Віталія Кличка.