Попри коронавірус. Московська церква збирається провести у Рівному хресну ходу

Хресна хода у Рівному має пройти цієї неділі

Цього року, за попередніми даними, має зібратися близько тисячі осіб

У Рівному, попри стрімке зростання кількості хворих на коронавірус, духовенство Російської православної церкви в Україні цієї неділі хоче провести багатолюдну хресну ходу.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Цього року, за попередніми даними, має зібратися близько тисячі осіб.

І санітарні лікарі, і міська рада просили цей захід скасувати. Однак донині церковники офіційної відповіді про скасування заходу не дали.

Раніше керівники Російської православної церкви в Україні оголосили про намір провести 21 березня хресну ходу у Києві, незважаючи на карантинні обмеження, що діють у місті.

Зауважимо що в липні минулого року святкування річниці Хрещення Київської Русі відбулися без традиційного хресного ходу вірян Російської православної церкви в Україні.