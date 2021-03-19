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    Попри коронавірус. Московська церква збирається провести у Рівному хресну ходу

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    Хресна хода у Рівному має пройти цієї неділі - Попри коронавірус. Московська церква збирається провести у Рівному хресну ходу

    Хресна хода у Рівному має пройти цієї неділі

    Архівне фото «Главкому»

    Цього року, за попередніми даними, має зібратися близько тисячі осіб

    У Рівному, попри стрімке зростання кількості хворих на коронавірус, духовенство Російської православної церкви в Україні цієї неділі хоче провести багатолюдну хресну ходу.

    Про це йдеться у сюжеті ТСН.

    Цього року, за попередніми даними, має зібратися близько тисячі осіб.

    І санітарні лікарі, і міська рада просили цей захід скасувати. Однак донині церковники офіційної відповіді про скасування заходу не дали.

    Раніше керівники Російської православної церкви в Україні оголосили про намір провести 21 березня хресну ходу у Києві, незважаючи на карантинні обмеження, що діють у місті.

    Зауважимо що в липні минулого року святкування річниці Хрещення Київської Русі відбулися без традиційного хресного ходу вірян Російської православної церкви в Україні.

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      Теги: Російська православна церква в Україні хресний хід Рівне коронавірус
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