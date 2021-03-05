Ганна Герман, митрополит Павло й російський пропагандист. Стало відомо, хто знявся в кіно Оксани Марченко

Марченко та україноненависник Корчевніков поговорили про « високе»

Марченко та україноненависник Корчевніков поговорили про « високе»

Марченко та україноненависник Корчевніков поговорили про « високе»

У серіалі Марченко з'явиться російський актор, який незаконно їздив у Крим

У серіалі «Паломница» дружини нардепа Віктора Медведчука Оксани Марченко з’явиться відвертий українофоб Борис Корчевніков, якому заборонено в’їзд в Україну. Сам він є гендиректором телеканалу «Спас», який пов’язаний із Російською православною церквою і який транслюватиме телепродукт Марченко.

Також в етері з’явиться намісник Києво-Печерської лаври, митрополит Вишгородський й Чорнобильський Павло. А ще людей повчатиме колишня соратниця Януковича Ганна Герман, яку Оксана Марченко вважає своїм політичним кумиром.

Зазначається, що в «Паломниці» з’явиться український боксер Олександр Усик, який неодноразово підтримував Російську православну церкву, та російський рок-музикант Петро Мамонов.

До речі, торік Державна прикордонна служба України заборонила Мамонову в’їзд в Україну на три роки через відвідування окупованого Криму.

Програма «Паломница» мала виходити на телеканалі Zik, який заблокували після введених санкцій. Тому Марченко знайшла інший майданчик, де презентувала свій проєкт.

Нагадаємо, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

Раніше на Медведчука наклали санкції, заблокувавши роботу трьох його телеканалів – «112 Україна», ZIK та NewsOne. Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів.

Згодом Марченко оголосила про свій вступ до «Опозиційної платформи – «За життя». Себе та Віктора Медведчука назвала «майбутнім України». Відео, на якому Марченко оголошує про рішення вступити до партії свого чоловіка, стало джерелом для числених фотожаб.

Кума Володимира Путіна презентувала новий трейлер свого авторського проєкту «Паломница». За її словами, на паломництво її благословив глава УПЦ (Московського патріархату) митрополит Онуфрій. Також Марченко розказала, хто носить її на руках.