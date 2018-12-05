Московська церква планує судитися через позбавлення права на Почаївську лавру



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Свято-Успенська Почаївська лавра Тернопільщині

В УПЦ МП розповіли, як збираються реагувати на позбавлення права користування Почаївською лаврою

Українська православна церква Московського патріархату планує подавати позов через позбавлення права на користування споруди Свято-Успенської Почаївської лаври на Тернопільщині.

Про це «Громадському» заявив глава інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП архієпископ Климент.

На запитання журналіста, як в УПЦ МП збираються реагувати на позбавлення права користування Почаївською лаврою, а також на обшуки в храмах, Климент відповів:

«Я думаю, що все, що можливо зробити в правовому полі, ми безперечно будемо робити».

На уточнення журналіста, чи йдеться про судові позови, він зазначив - «безперечно».

Нагадаємо, Міністерство юстиції України скасувало незаконну перереєстрацію споруд Свято-Успенської Почаївської Лаври.

Раніше стало відомо, що Головне управління Нацполіції у Тернопільській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неправомірних дій держреєстратора під час реєстрації права користування нерухомим майном комплексу Почаївської лаври УПЦ Московського патріархату.

Також Міністерство культури звернулося до Міністерства внутрішніх справ провести ряд запобіжних заходів з метою запобігання пошкодження, знищення та викрадення церковного майна та історико-культурних цінностей з релігійних храмів УПЦ МП.

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