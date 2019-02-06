Московська церква повернула музею Плащаницю ХІХ століття



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Реліквія мала бути повернута до Музейного фонду ще 30 травня 1991 року Фото: Мінкульт

Музейний предмет у квітні 1991 року було передано на тимчасове зберігання до Свято–Успенської Києво–Печерської лаври

Зі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври до Національного музею народної архітектури та побуту України повернуто Плащаницю ХІХ століття.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства культури України.

«Через 28 років до основного місця зберігання та обліку – фондів Національного музею народної архітектури та побуту України зі Свято-Успенської Києво–Печерської лаври (чоловічого монастиря УПЦ) повернуто унікальний музейний предмет державної частини Музейного фонду України – Плащаницю ХІХ століття», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, це музейний предмет у квітні 1991 року було передано на тимчасове зберігання до Свято–Успенської Києво–Печерської лаври.

Вже 30 травня 1991 року реліквія мала бути повернута до Музейного фонду. Однак, за згодою тодішніх керівників Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, термін перебування Плащаниці в лаврі неодноразово продовжувався.