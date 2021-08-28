МОЗ анонсувало будівництво новітнього наукового центру

Влада планує на базі майбутнього біокластеру «Біологічна безпека та біотехнології» за два роки відкрити Центр протихімічного та протитоксикологічного захисту

Центр протихімічного та протитоксикологічного захисту планують побудувати в найближчі два роки. Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, пише «Українська правда».

«У цьому біокластері, який ми хочемо зробити, ми вирішимо ще два інші питання, які нам поставила РНБО – створити Центр протихімічного та протитоксикологічного захисту. Оскільки ми розуміємо, що поряд з біологічними загрозами ходять й інші», – повідомив він.

Крім того, відомство планує в Науковому центрі превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. Медведя, розташованого у Києві, створити центр, який стане Інститутом здоров’я.

Цей центр має об’єднати всі наукові установи. Там будуть розміщені клініка, лабораторії та віварії – центри утримання та розведення лабораторних тварин. А ще там з’являться лабораторії для співпраці з бізнесом, щоб, за словами Ляшка, масштабувати всі наукові дослідження.

Центр протихімічного та протитоксикологічного захисту планують побудувати за 2 роки. За словами очільника МОЗ, вже є гроші на проєктування центру, тож відомство працює над технічним завданням.

Міністр також натякнув, що на певні новини стосовно роботи центру варто чекати «з-за океану» на наступному тижні, тобто з 30 серпня. Ймовірно, він мав на увазі зустріч президентів України та США Володимира Зеленського і Джо Байдена.

Що це за біокластер?

Про принцип роботи майбутнього біокластера у березні 2021 року розповідав тоді ще головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко. За його словами, на виділені із бюджету кошти держава оголошуватиме конкурс на розробку препарату. Але йдеться не про вакцину проти коронавірусу, а про вакцину з календаря щеплень (наприклад грип або туляремія).

Планується, що у біокластері виготовлятимуть тест-системи для різноманітних досліджень в епіднагляді та потенційно створюватимуть вакцини. На це вже виділили із бюджету 100 мільйонів гривень.

Як повідомлялося раніше, в Україні хочуть створити біокластер, в якому робитимуть вакцини та тести на інфекційні хвороби.

Кабінет міністрів України виділив 100 мільйонів гривень на створення біокластера «Біологічна безпека та розвиток біотехнологічних технологій»