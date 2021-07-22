40% пунктів щеплень проти коронавірусу не працюють

Люди скаржаться, що їм відмовляють у щепленні через брак вакцин

В Україні досі не запрацювала майже половина вакцинальних пунктів – Ляшко

Станом на 21 липня близько 40% розгорнутих в Україні пунктів масової вакцинації досі не працюють. Про це у повідомленні у Facebook заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

«У Закарпатській області з 213 створених кабінетів щеплень працювало лише 42. Схожа ситуація і в Київській області, де працює 70 з 216 пунктів щеплень, в Івано-Франківській області – 44 зі 121, у Кіровоградській області – 46 зі 121, у Хмельницькій – 28 з 80, у Черкаській - 61 зі 143, у Рівненській – 47 зі 122, у Харківській – 74 зі 154, у Миколаївській – 54 зі 108, у Волинській – 43 з 87.

Люди скаржаться, що їм відмовляють у щепленні через брак вакцин. Проте на регіональних та місцевих складах зараз перебуває 3 435 103 доз антиковідних вакцин. З яких 961 142 доз – це вакцина CoronaVac, температурний режим зберігання якої дозволяє її легко транспортувати, зберігати та використовувати у найвіддаленіших точках», – йдеться у повідомленні.

Тому не всі люди, які хочуть вакцинуватися від Covid-19, можуть отримати щеплення.

«В першу чергу, це – удар по літніх людях та людях, яким супутні хвороби не дають можливості доїхати до найближчого центру масової вакцинації та отримати щеплення, тоді як саме ці люди і є групою ризику. Я ще раз, тепер публічно, прошу регіональних очільників департаментів охорони здоров’я організувати розвезення вакцин зі складів у кожен визначений пункт щеплення та забезпечити їхню роботу», – наголосив Ляшко.

Із 21 липня в Україні розпочався п'ятий етап вакцинальної кампанії, під час якої вакцинуватися можуть всі охочі.

Зараз в Україні щеплення проти Covid-19 здійснюється вакцинами AstraZeneca (Covishield, SKBio), Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech; CoronaVac виробництва Sinovac Biotech, Moderna.

Станом на 21 липня в Україні щеплено 2 778 377 людей, з них отримали 1 дозу – 2 778 375 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 501 291 особа (із них дві особи отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4 279 666 щеплень.

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