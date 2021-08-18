Кабмін виділив 100 мільйонів на новий біокластер: чим він займатиметься

У вересні два українські розробники, які працюють над вакциною проти коронавірусу, мають представити свої звіти

В Україні хочуть створити біокластер, в якому робитимуть вакцини та тести на інфекційні хвороби

Кабінет міністрів України виділив 100 мільйонів гривень на створення біокластера «Біологічна безпека та розвиток біотехнологічних технологій», повідомив прем’єрміністр Денис Шмигаль.

Біокластер розроблятиме тест-системи для діагностики інфекційних хвороб, вакцини з відкритою технологією виробництва, а згодом має почати розробку власних, українських вакцин.

«Кластер дозволить зменшити залежність від імпорту, а також об’єднати в одному місці державні та приватні ресурси, аби максимально реалізувати освітній, науковий та технічний потенціал, який є у нас в країні», – каже прем’єр.

Про принцип роботи майбутнього біокластеру раніше розповідав тоді ще головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко. За його словами, на виділені із бюджету кошти держава оголошуватиме конкурс на розробку препарату. Але йдеться не про вакцину проти коронавірусу, а про вакцину з календаря щеплень (наприклад, грип або туляремія).

Група винахідників подаватиме конкурсну пропозицію, але держава сплатить гроші на розробку лише тоді, коли паралельно проведе конкурс, який виграє український бізнес, зацікавлений у серійному випуску цієї вакцини.

«Якщо ці два пазли сходяться, то держава гарантує п’ятирічний контракт, замовлення цих вакцин для покриття календаря щеплень. Так ми стимулюємо залучення бізнесу і розробку власного наукового потенціалу», – підсумував Ляшко.

Як відомо, Інститут біології клітини НАН України розробляє білкову вакцину проти Covid-19 на гуманізованих дріжджах. Українська вакцина буде значно дешевшою за імпортну, оскільки середовище не вибагливе.

Торік у вересні директор Інституту біології клітини НАН України, академік Андрій Сибірний виграв грант Національного фонду досліджень України на розробку вакцини від коронавірусу.

Наразі відомо, що у вересні два українські розробники, які працюють над вакциною проти коронавірусу, мають представити свої звіти.

Про це наприкінці травня сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«У вересні 2021 року мають презентувати звіти ті, хто отримав фінансування з Національного фонду досліджень – інститути Сибірного (Інститут біології клитини НАНУ, який очолює академік Андрій Сибірний - ред.) і Комісаренка. (Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна НАНУ, який очолює академік Сергій Комісаренко – ред.)», – сказав глава МОЗ.

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