Українські фармацевти розробляють чотири препарати від коронавірусу



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Українські компанії працюють над створенням нових ліків

Міністр попередив, що клінічні випробування нових ліків - це тривалий процес

Станом на сьогодні українські науковці працюють над розробкою чотирьох лікарських засобів від коронавірусу. Наразі ці препарати проходять клінічні випробування.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він уточнив, що ці ліки розробляють українські компанії.

«Вони (ліки, - ред.) використовуються в Україні для інших захворювань і в тому числі на думку фахівців, вони можуть бути корисні в лікуванні Covid-19», - зазначив він.

Степанов додав, що клінічні випробування - це тривалий процес.

Нагадаємо, що наприкінці червня МОЗ внесло новий препарат у протокол лікування Covid-19.

Зазначимо, що іще на початку квітня Міністерство охорони здоров'я затвердило протокол лікування коронавірусу.

А вже 10 квітня Міністерство охорони здоров'я оновило протокол лікування Covid-19 і додало до нього новий препарат - «Фавіпіравір».

Наприкінці травня стало відомо, що Плаквеніл, який використовують в Україні при лікуванні Сovid-19, лише збільшує смертність. Також повідомлялось, в Україні почнуть виробляти «експериментальний препарат» проти короновірусу, який дає побічні ефекти.

Нагадаємо, що колишня очільниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун рознесла в пух і прах схему лікування Covid-19, затверджену МОЗ. Зокрема, вона зазначила, що гідроксилхлорін та хлорохін — це препарати, які застосовуються для лікування малярії та певних запальних станів. Хлорохін здебільшого застосовується для лікування малярії, а гідроксихлорохін застосовується для лікування ревматоїдного артриту чи системного червоного вовчака.

До слова, Велика Британія замовила 90 млн доз майбутньої вакцини від коронавірусу.

Також у ВООЗ повідомили, коли розпочнеться масова вакцинація від коронавірусу.

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